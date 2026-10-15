Perché i sistemi di pagamento come Mastercard si stanno preparando a un blackout globale

Quando un blackout interrompe elettricità e connessioni, anche pagare la spesa può diventare impossibile, mostrando quanto siano fragili alcune abitudini quotidiane ormai considerate scontate.

La risposta di Mastercard riguarda un sistema pensato per mantenere operativi alcuni pagamenti durante le emergenze, ma non sarà valido in ogni situazione. Tra limiti di spesa e dispositivi compatibili, le novità richiederanno tempo prima di diventare accessibili. Ecco cosa potrebbe cambiare per negozi e consumatori.

Dal blackout iberico al nuovo standard europeo per i pagamenti senza rete

Il blackout iberico ha scoperto un nervo sensibile della vita di tutti i giorni. Senza rete, senza corrente e con i POS fuori uso, anche comprare pane, farmaci o carburante può diventare un problema. Secondo Mastercard, l’interruzione dell’aprile 2025 ha coinvolto circa 55 milioni di persone nell’area colpita. Molti si sono ritrovati a dipendere dal contante. Quando c’era. E quando bastava.

Da qui la scelta del circuito di lavorare a nuovi requisiti per i pagamenti offline nella propria rete europea, così da tenere in piedi almeno gli acquisti indispensabili durante blocchi eccezionali. Il sistema, ha spiegato la società, consentirà ai terminali compatibili di approvare sul posto alcune operazioni, per poi completarle quando la connessione tornerà disponibile. Una sorta di modalità emergenza: non sostituisce la rete normale, ma serve a reggere nelle ore più critiche.

Limite di 200 euro e beni essenziali: cosa si potrà comprare anche senza connessione

Il piano prevede un tetto di 200 euro per i pagamenti fatti senza collegamento, ma non varrà per tutto. La misura riguarderà soprattutto beni essenziali e servizi di base: alimentari, carburante, medicinali, trasporto e altri acquisti necessari in una situazione di emergenza. In pratica, se un POS dovesse perdere il collegamento con la banca o con la rete di pagamento, l’operazione potrebbe essere autorizzata in locale, a patto che rientri nei criteri fissati.

Mastercard punta così a evitare scene già viste durante il blackout: supermercati costretti a fermare le casse, farmacie con persone in fila, automobilisti impossibilitati a pagare alla pompa. Ma l’equilibrio è delicato. Più margine nei pagamenti offline significa anche più attenzione alle frodi. Per questo il limite economico e la selezione dei prodotti non sono dettagli tecnici: sono il cuore del meccanismo.

La roadmap del 2027 tra nuove carte, POS aggiornati e incognite per negozi e consumatori

La novità non arriverà dall’oggi al domani. Secondo quanto comunicato, da febbraio 2027 le nuove carte Mastercard emesse in Europa dovranno supportare questa funzione. Da maggio 2027, invece, l’adeguamento riguarderà i nuovi terminali di pagamento e quelli sostituiti. In altre parole, per un certo periodo conviveranno carte abilitate, carte più vecchie, POS aggiornati e dispositivi ancora non compatibili.

È uno dei passaggi più concreti, anche se poco visibili, della preparazione a possibili crisi della rete. La tecnologia è già stata testata in Danimarca, Svezia, Estonia e Lettonia e dovrebbe arrivare gradualmente anche in Spagna e nel resto del mercato europeo. Per negozianti e consumatori resterà da capire chi dovrà aggiornare cosa, con quali tempi e con quali costi.

Intanto il segnale è netto: i grandi sistemi di pagamento stanno iniziando a trattare il blackout digitale non come un’ipotesi lontana, ma come uno scenario da mettere nei piani di continuità.