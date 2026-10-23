Perché i giovani non vogliono parlare a telefono? È una caratteristica unica della Generazione Z

Non è solo una questione di comodità: lo squillo che interrompe, la risposta da dare subito, la sensazione di non avere il tempo di pensare.

È dentro questa abitudine, ormai fotografata da diversi studi sui comportamenti digitali, che si inserisce Call for Me, funzione legata a Gemini pensata per far chiamare un agente virtuale al posto dell’utente.

Secondo un rapporto citato dalla stampa britannica all’inizio del 2026, fino al 23% della Generazione Z dichiara di soffrire di telefonofobia e di non rispondere mai alle chiamate. Il dato racconta un divario netto tra generazioni: solo il 33% dei giovani dice di sentirsi a proprio agio al telefono, contro il 67% dei baby boomer.

Non è soltanto una preferenza per uno strumento o per un altro. È un’abitudine cambiata negli anni, cresciuta tra smartphone, notifiche e app di messaggistica. La chiamata arriva all’improvviso e pretende una risposta immediata. “Mi mette pressione, non so mai cosa dire al volo”, ripetono spesso gli utenti più giovani nei sondaggi e nei forum dedicati al tema. Una frase semplice, ma molto ricorrente.

Messaggi, audio e chat: la comunicazione asincrona è la nuova normalità

Il punto è la comunicazione asincrona: leggere, ascoltare e rispondere quando si vuole. Secondo i dati riportati da 3DJuegos, il 65% della Gen Z preferisce messaggi, email o servizi di messaggistica istantanea alle telefonate, proprio perché questi canali tolgono urgenza e danno più controllo. Un vocale si può riascoltare. Un testo si può correggere.

Una giovane evita di rispondere a una chiamata, mentre lavora al laptop: l’immagine richiama la telefonofobia nella Gen Z.

Una mail può aspettare qualche minuto. La telefonata, invece, succede lì, in quel momento. E se dall’altra parte ci sono un ristorante, un veterinario o un negozio, quella piccola ansia quotidiana può diventare un ostacolo vero. Così una prenotazione, una richiesta di prezzo o una domanda sugli orari finiscono rimandate. A volte saltano del tutto.

Call for Me e Gemini: cosa fa l’agente virtuale quando chiama al posto nostro

È qui che entra in gioco Call for Me, la funzione di Google basata su Gemini, al momento disponibile negli Stati Uniti con precise condizioni di accesso, impostazione e abbonamento. Il meccanismo, stando alle descrizioni del servizio, è semplice. Quando l’utente cerca un locale o un’attività su Google, l’IA può proporre azioni già pronte: chiedere disponibilità, prezzi o informazioni su un servizio.

Compare poi un breve modulo, con il tipo di richiesta, il giorno e le preferenze. A quel punto è l’agente virtuale a fare la chiamata. Può prenotare un tavolo al ristorante, chiedere a un ambulatorio veterinario il costo di un vaccino o verificare se c’è un appuntamento disponibile. L’utente non partecipa alla conversazione, ma riceve il risultato. In sostanza, lascia all’IA la parte più scomoda: parlare.

La promessa di Google è chiara: far risparmiare tempo e rendere più semplice una piccola incombenza quotidiana. Per chi vive la telefonata come un disagio, però, Call for Me può diventare anche altro. Non una risposta alla paura, ma un modo per evitarla. Ed è qui che si apre la questione sociale. Se ogni breve conversazione viene affidata a un’intelligenza artificiale, il rapporto con servizi, negozi e persone rischia di passare sempre di più dalle piattaforme. Comodo, certo. Ma anche più dipendente.

Le grandi aziende tecnologiche presentano questi strumenti come assistenti personali, capaci di fare “più cose in meno tempo”. Resta da capire se, alla lunga, aiutino davvero gli utenti a comunicare meglio o li abituino a scansare ogni interazione non programmata. La telefonofobia della Gen Z, nata tra chat e notifiche, diventa così anche un mercato. E Google, ancora una volta, ci è arrivata prima di molti altri.