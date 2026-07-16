Perché gli appassionati di tecnologia stanno tirando fuori questi vecchi gadget

Lo fanno per spendere meno, produrre meno rifiuti e salvare dispositivi che, spesso, non hanno ancora finito il loro giro. Il fenomeno passa da forum, mercatini dell’usato, laboratori di quartiere e canali YouTube specializzati. Così un iPod con la batteria morta o un vecchio ThinkPad lasciato in un armadio diventano progetti da fine settimana. Non è solo nostalgia. È anche buon senso.

Il ritorno dei vecchi gadget parte da un dato molto semplice: tanti dispositivi considerati superati funzionano ancora bene, se usati per compiti precisi. Un vecchio tablet può diventare un lettore per le ricette in cucina, una cornice digitale o un pannello per controllare luci e termostati.

Un portatile di dieci anni fa, con un sistema operativo leggero, può ancora servire per scrivere, navigare o gestire documenti senza troppe pretese. Poi c’è il tema dei costi. Con i prezzi dell’elettronica di consumo saliti negli ultimi anni, comprare sempre l’ultimo modello non è più una scelta scontata.

Dal cassetto alla seconda vita: perché i vecchi gadget tornano utili

Nei gruppi dedicati alla riparazione elettronica, molti raccontano di aver recuperato smartphone, console portatili o mini computer spendendo poche decine di euro tra batteria, cacciaviti di precisione e qualche pezzo ordinato online. “Non mi serviva l’ultimo modello, mi serviva qualcosa che funzionasse”, ha scritto un utente in una discussione su Reddit dedicata al riuso dei dispositivi. Una frase breve, ma che dice molto.

Un vecchio gadget portatile aperto sul banco da lavoro, tra utensili e ricambi, mentre viene riparato per tornare in funzione.

Le pratiche più comuni girano attorno a tre parole: riparare, modificare e riusare. Il cambio della batteria resta uno degli interventi più frequenti, soprattutto su smartphone, lettori musicali e computer portatili. Subito dopo arrivano schermi rotti, tastiere consumate, hard disk meccanici ormai troppo lenti. Nei laboratori indipendenti, spiegano diversi tecnici, vengono richieste spesso anche pulizie interne e sostituzioni della pasta termica: lavori piccoli, almeno in apparenza, ma a volte decisivi. Poi c’è il passo in più, quello della modifica.

Alcuni installano distribuzioni Linux leggere su vecchi notebook, altri trasformano mini pc dismessi in server domestici per conservare foto, video o copie di sicurezza. Le console retrò vengono riparate per far girare i giochi originali, oppure adattate agli schermi moderni con cavi e schede video aggiornate. È una cultura pratica, fatta di tutorial, tentativi, errori.

E pazienza. “La prima volta ci ho messo tre ore solo per aprire il case senza romperlo”, ha raccontato in un video un riparatore amatoriale, mostrando una vecchia console portatile tornata a funzionare dopo anni in un cassetto.

Tra nostalgia e sostenibilità: cosa spinge la rinascita dell’elettronica datata

La nostalgia tecnologica conta, inutile far finta di niente. Per molti riaccendere un vecchio Nokia, un Game Boy, un iPod o un computer dei primi anni Duemila significa ritrovare un pezzo della propria vita quotidiana: le prime foto digitali, i messaggi salvati, la musica ascoltata in treno, i videogiochi del pomeriggio. Sono oggetti, certo. Ma non sempre vengono vissuti come semplici oggetti.

Accanto al ricordo, però, c’è una ragione molto concreta: la sostenibilità elettronica. Secondo il Global E-waste Monitor 2024 delle Nazioni Unite, nel 2022 il mondo ha prodotto 62 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, con una quota riciclata in modo documentato pari al 22,3%. Numeri che aiutano a capire perché allungare la vita di un dispositivo, anche solo di qualche anno, venga visto da molti come una scelta sensata. Non basta a risolvere il problema, ma lo riduce.

E cambia il modo di guardare oggetti che, fino a poco tempo fa, venivano sostituiti quasi in automatico. In questa rinascita c’è anche una risposta alla complessità dei dispositivi moderni. Alcuni gadget datati sono più facili da aprire, più chiari nei componenti, meno bloccati da software proprietari o da incollaggi difficili da gestire. Per chi vuole capire come funziona una macchina, questa semplicità vale molto. Non è solo romanticismo: è anche controllo.

Limiti, rischi e diritto alla riparazione: gli ostacoli per chi vuole hackerare l’usato

Il recupero dell’elettronica usata non è senza problemi. Batterie gonfie, alimentatori non originali, componenti contraffatti e schede danneggiate possono trasformare una riparazione economica in un rischio per la sicurezza. Gli esperti consigliano di non improvvisare su dispositivi collegati alla rete elettrica, di usare ricambi affidabili e di smaltire correttamente le batterie al litio. Sembra un dettaglio tecnico, ma non lo è.

C’è poi il nodo del diritto alla riparazione. Nell’Unione europea sono state approvate misure per rendere più semplice l’accesso a riparazioni, ricambi e informazioni tecniche, ma nella pratica molti dispositivi restano complicati da aprire o da sistemare fuori dai canali ufficiali. Viti proprietarie, parti serializzate, software che segnala componenti non riconosciuti: per i riparatori indipendenti sono ostacoli di tutti i giorni. “A volte il guasto è banale, ma il dispositivo è progettato per scoraggiarti”, spiegano spesso nei centri specializzati.

Non tutti i vecchi gadget, inoltre, vale la pena rimetterli in funzione. Alcuni non ricevono più aggiornamenti di sicurezza e possono diventare vulnerabili se collegati a internet. Altri consumano più energia rispetto ai modelli recenti o non supportano standard moderni. La seconda vita va scelta con criterio. Ma quando funziona — un computer recuperato per studiare, una console riaccesa, un lettore musicale salvato dal cestino — racconta una piccola inversione di rotta: meno acquisti automatici, più manutenzione, più attenzione a ciò che si possiede già.