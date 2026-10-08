Perché esiste ancora la modalità aereo se in molti casi c'è il Wi-Fi a bordo?

La modalità aereo continua a essere richiesta anche sui voli con Wi-Fi perché le connessioni di bordo e la rete cellulare funzionano in modo molto diverso.

Oggi è possibile restare collegati durante il viaggio, ma questo non significa che tutte le comunicazioni wireless vengano trattate allo stesso modo. Tra rete cellulare, Wi-Fi e Bluetooth esistono differenze importanti che spiegano perché quella funzione sia ancora presente. E non riguarda soltanto le possibili interferenze.

Che cosa disattiva davvero la modalità aereo su smartphone e computer

Su iPhone, Android e dispositivi Windows, la modalità aereo funziona come un interruttore rapido. Con un tocco spegne le principali connessioni senza fili: rete cellulare, Wi-Fi e Bluetooth. Il GPS, nella maggior parte dei casi, resta invece attivo, perché riceve segnali ma non trasmette verso torri o altri apparati. Sui Mac non c’è un comando unico chiamato così, ma dal Centro di controllo si possono disattivare a mano Wi-Fi e Bluetooth, ottenendo più o meno lo stesso effetto.

Negli ultimi anni, però, la modalità aereo è diventata meno rigida. Su molti telefoni si può attivare e poi riaccendere il Wi-Fi di bordo o il Bluetooth, per esempio per usare le cuffie senza fili. Le versioni più recenti di Android e iOS tendono anche a ricordare le scelte dell’utente. Ecco perché oggi si può guardare una serie già scaricata, ascoltare un podcast o collegarsi alla rete dell’aereo senza riattivare il segnale cellulare. Una soluzione pratica, a metà strada.

Interferenze, reti cellulari e batteria: perché a bordo viene ancora richiesta

Il motivo più citato resta quello delle possibili interferenze con gli strumenti dell’aereo. Non ci sono prove pubbliche e definitive che leghino in modo diretto un telefono acceso a un incidente aereo. E l’elettronica di bordo è schermata proprio per limitare i disturbi esterni. Detto questo, nel corso degli anni alcuni piloti hanno segnalato rumori o disturbi nelle comunicazioni radio. Episodi minori, certo, ma in cabina di pilotaggio anche un fruscio durante decollo o atterraggio viene preso sul serio.

C’è poi un’altra ragione, meno immediata: le reti cellulari a terra. In quota, un telefono cerca celle lontane e per farlo aumenta la potenza del segnale. Nel frattempo l’aereo viaggia molto veloce e passa in pochi secondi sopra zone coperte da antenne diverse. Risultato: il dispositivo continua a cercare rete, consuma più batteria e può generare traffico inutile sulle infrastrutture terrestri. Per chi viaggia, il vantaggio più concreto è spesso questo: arrivare a destinazione con qualche punto di carica in più.

Regole delle compagnie, norme sui voli e usi utili anche a terra

Le compagnie chiedono di attivare la modalità aereo perché fa parte delle istruzioni di sicurezza date dall’equipaggio. Negli Stati Uniti, per esempio, la Federal Communications Commission vieta le chiamate cellulari in volo per ragioni legate alle reti terrestri, mentre le regole operative dipendono anche dalle singole compagnie. In generale, durante decollo e atterraggio l’attenzione è massima: sono le fasi più delicate del volo, quelle in cui i piloti devono comunicare senza disturbi con il controllo del traffico aereo.

C’è anche una questione di convivenza. Se le telefonate cellulari fossero libere in cabina, aumenterebbero rumore, discussioni e possibili tensioni tra passeggeri. Un problema che le compagnie preferiscono evitare. A terra, invece, la modalità aereo resta utile per altri motivi: risparmiare batteria, ricaricare più in fretta, risolvere piccoli problemi di connessione o evitare costi di roaming all’estero. Non è più soltanto la regola ricordata dall’annuncio prima del decollo. Col tempo è diventata un modo rapido per decidere quando e come il telefono resta collegato al mondo.