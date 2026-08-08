Perché è sempre utile avere questo cavo a casa per una connessione Wi-Fi veloce

Quando la connessione di casa rallenta nel momento meno opportuno, non sempre serve cambiare router o aumentare la velocità dell’abbonamento.

Un semplice cavo Ethernet può diventare uno degli accessori più utili da tenere a casa, soprattutto per PC, console e smart TV. Il vantaggio non è trasformare magicamente il Wi-Fi, ma spostare parte del traffico sulla rete cablata e rendere più stabile ciò che conta davvero.

Perché il cavo Ethernet può aiutare quando il Wi-Fi rallenta

Il Wi-Fi condivide lo spazio radio tra tutti i dispositivi collegati e può risentire di muri, distanza e interferenze. Collegando direttamente un dispositivo al router con un cavo di rete, quella comunicazione non passa più attraverso il wireless. Il risultato può essere una connessione più costante, con latenza più bassa e meno variazioni, soprattutto nelle attività sensibili ai ritardi.

Questo non significa che la velocità della linea internet aumenti automaticamente. Se il contratto prevede 100 Mbps, il cavo non trasforma la connessione in una fibra da 1 Gbps. Può però permettere al dispositivo di sfruttare meglio la banda disponibile. Per videoconferenze, gaming online e download pesanti, la differenza può essere evidente anche con lo stesso modem.

Togliere dalla rete wireless alcuni apparecchi che generano molto traffico può inoltre lasciare più risorse a smartphone e tablet. Il beneficio dipende dal router e dall’ambiente domestico, ma cablare i dispositivi fissi è spesso una delle prime prove sensate da fare prima di acquistare nuovo hardware.

PC, console e smart TV: quali dispositivi conviene collegare

I candidati migliori sono quelli che non vengono spostati. Un computer desktop usato per lavorare può beneficiare di una connessione più prevedibile durante call e trasferimenti di file. Anche PlayStation, Xbox e altri sistemi da gioco possono sfruttare il collegamento cablato per ridurre oscillazioni di latenza e disconnessioni nelle partite online.

Lo stesso vale per una smart TV o un box multimediale vicino al router. Streaming 4K e contenuti ad alto bitrate richiedono continuità più che picchi di velocità. Alcune televisioni dispongono però di porte Ethernet da 100 Mbps, quindi un buon Wi-Fi moderno può essere più veloce. Per la stabilità, comunque, il cavo resta spesso molto affidabile.

Per una normale rete domestica, un Cat 5e o Cat 6 è sufficiente nella maggior parte dei casi. La velocità reale dipenderà dalle porte del router, dalla scheda di rete del dispositivo e dalla linea internet. Spendere molto per un cavo superiore non serve se modem e apparecchi lavorano al massimo a 1 Gigabit al secondo.

Dove mettere il router e come passare il cavo senza disordine

La posizione del router continua a essere importante per ciò che rimane wireless. Meglio tenerlo in un punto aperto e possibilmente centrale, evitando mobili metallici, vani chiusi e ostacoli molto spessi. Non esiste un’altezza universale valida per ogni casa: conta soprattutto lasciare spazio alle antenne verso le zone in cui si usa maggiormente il Wi-Fi.

Se PC o televisore sono lontani, il cavo può correre lungo il battiscopa con clip oppure dentro una canalina passacavi. È una soluzione ordinata e più sicura rispetto ai fili sul pavimento. Prima dell’acquisto basta misurare il percorso e lasciare un piccolo margine di lunghezza per non tenderlo tra router e dispositivo.

Tenere un cavo Ethernet in casa ha senso anche se normalmente si usa soltanto il Wi-Fi. Può servire per capire se un problema dipende dalla rete wireless, collegare temporaneamente un computer o stabilizzare un apparecchio importante. Con una spesa contenuta si ottiene uno strumento semplice per diagnosticare e migliorare la rete domestica, senza acquistare subito un nuovo router.