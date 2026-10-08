Perché è fondamentale sostituire i multipresa a casa con questa cadenza per evitare incendi

Nelle case e negli uffici ormai pieni di pc, router, console, monitor e caricabatterie, i componenti interni possono consumarsi senza dare nell’occhio. La multipresa continua ad alimentare tutto, quindi sembra a posto. Ma davanti a uno sbalzo di tensione o a un temporale potrebbe non proteggere più davvero i dispositivi collegati. Ed è qui il punto: funziona ancora, ma non fa più il lavoro per cui era stata comprata.

La maggior parte delle ciabatte filtrate usate in casa monta componenti chiamati MOV, cioè varistori a ossido metallico. Servono ad assorbire e deviare l’energia in eccesso quando sulla linea arriva una sovratensione. Sono pezzi piccoli, nascosti dentro la ciabatta, ma fanno il lavoro più importante: incassano la parte più dura dello sbalzo e la scaricano, entro i limiti previsti dal dispositivo.

Il problema è che i MOV si degradano nel tempo. E lo fanno spesso senza lasciare segni visibili: niente plastica bruciata, niente odore strano, niente prese annerite. Ogni picco di tensione, anche breve, porta via un po’ della loro capacità di protezione. Due o tre sbalzi ravvicinati possono lasciare la ciabatta identica a prima, con il computer acceso e le prese ancora attive. Dentro, però, la protezione potrebbe essere già compromessa.

Non tutte le soluzioni sono uguali. Alcuni modelli usano anche diodi TVS, diodi a valanga al silicio o tubi a scarica di gas, componenti più specifici e meno comuni nelle abitazioni. Per la maggior parte degli utenti, però, il caso tipico resta quello delle multiprese con MOV: economiche, comode, infilate sotto la scrivania, dietro il mobile tv o nella postazione da gaming. E spesso dimenticate lì per anni.

Spia “Protected” e manuale: i controlli da fare prima di fidarsi

La prima cosa da capire è se quella sul pavimento sia davvero una ciabatta con protezione da sovratensioni o una semplice multipresa. A vederle possono sembrare quasi identiche, soprattutto nei modelli più economici. Ma non lo sono: una multipresa distribuisce corrente, una ciabatta protetta prova anche a limitare i danni causati da uno sbalzo elettrico.

Una ciabatta con protezione da sovratensioni usata su una scrivania: la spia può non indicare più una protezione efficace.

Sui modelli protetti di solito c’è una spia con scritte come “Protected”, “Protection Present” o formule simili. Qui conviene non andare a intuito, perché il significato della luce cambia a seconda del produttore. In alcuni casi una spia spenta vuol dire che la protezione non è più attiva. In altri, le segnalazioni possono essere diverse. Il manuale, quello finito in un cassetto o mai aperto, in questo caso serve davvero.

Se le istruzioni dicono che l’indicatore spento segnala un guasto del sistema di protezione, la ciabatta va sostituita. Il fatto che le prese continuino a funzionare non basta. Alcuni dispositivi interrompono la corrente quando il circuito di protezione cede. Altri, invece, continuano ad alimentare pc, monitor e caricabatterie come se nulla fosse. È proprio questa continuità, comoda ma ingannevole, a creare il rischio.

Temporali, sbalzi di tensione e carichi pesanti: quando bisogna cambiarla subito

Dopo un temporale intenso, soprattutto se ci sono stati fulmini vicini, blackout o riaccensioni improvvise degli apparecchi, la ciabatta va controllata senza rimandare. Nessun dispositivo standard per uso domestico può essere considerato uno scudo contro un fulmine diretto. Se una scarica colpisce l’impianto o cade molto vicino, la protezione può danneggiarsi in un solo colpo. Anche senza fumo. Anche senza rumori strani.

Ci sono poi segnali che non lasciano spazio a dubbi: plastica deformata, odore acre, prese annerite, scintille, interruttore caldo o cavo irrigidito. In questi casi la ciabatta non va riparata né tenuta “ancora qualche giorno”. Va staccata e sostituita. Vale per la scrivania di casa, ma anche per un piccolo ufficio, dove magari alla stessa multipresa sono collegati computer, stampante, modem e monitor.

Occhio anche ai carichi pesanti. Stufe elettriche, termoventilatori, ferri da stiro e apparecchi ad alto assorbimento non dovrebbero essere collegati a una normale ciabatta con protezione. Possono surriscaldarla o consumarne più in fretta i componenti. È una regola pratica, spesso ignorata nelle giornate fredde: se la multipresa diventa calda al tatto, qualcosa non va. Meglio fermarsi prima.

La regola dei tre-cinque anni: un promemoria utile, non una garanzia

Molti produttori indicano una finestra di tre-cinque anni come riferimento per valutare la sostituzione di una ciabatta con protezione da sovratensioni. È un promemoria utile, non una garanzia di sicurezza. La durata reale dipende dalla qualità del modello, dall’impianto elettrico, dalla frequenza degli sbalzi di tensione e dalla zona in cui si vive. Dove i temporali sono frequenti o la rete è instabile, l’usura può arrivare prima.

Il punto è che nessuno tiene davvero il conto dei piccoli picchi elettrici subiti in casa. Per questo, se non si conosce l’età della ciabatta o non è chiaro se la spia indichi ancora una protezione attiva, la scelta più prudente è cambiarla. Un accorgimento semplice: quando se ne compra una nuova, segnare la data su un’etichetta adesiva o sul retro. Una scritta come “ottobre 2026” può evitare dubbi dopo anni.

Quando si acquista un nuovo modello, meglio cercare indicatori chiari, istruzioni comprensibili e dati tecnici leggibili sulla confezione. Una buona protezione elettrica domestica non rende invulnerabili computer, console o televisori, ma riduce il rischio nei casi per cui è stata progettata. E funziona solo finché i componenti interni sono ancora in grado di fare il loro lavoro. Dopo, resta una multipresa. Niente di più.