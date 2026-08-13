Perché dovresti mettere sempre un PC in questo punto per preservarlo a lungo

Una soluzione pulita, quasi da postazione minimalista. Ma non tutti l’hanno presa bene: il timore è quello di surriscaldamento e possibili danni al portatile.

Tutto è partito da una foto molto semplice: un MacBook Pro sotto la scrivania, fissato a un supporto metallico e collegato al monitor con un solo cavo. Il post di Dan, pubblicato su X, ha fatto il giro della piattaforma e ha attirato anche una critica precisa: “Ho visto un ingegnere Apple dire che è una cattiva idea, il calore può rovinare lo schermo del MacBook”. Una frase non verificata direttamente, ma abbastanza forte da riaccendere il dubbio.

Perché il punto non è solo l’ordine sulla scrivania. I portatili Apple, come tutti i computer compatti, devono smaltire calore attraverso telaio, prese d’aria e ventole, quando ci sono. Tenerli chiusi, magari troppo vicini a una parete o a una barra del tavolo, può cambiare il modo in cui si raffreddano. Non è detto che vada peggio, però. Dipende dal modello, da quanto viene messo sotto sforzo e, soprattutto, da quanta aria resta attorno al computer.

L’idea, in fondo, non è nuova. Già nel 2006 circolava il progetto di un “iMac sommerso”, nascosto dentro il tavolo, con il corpo macchina sotto il piano e solo lo schermo in vista. Quasi vent’anni dopo il principio è lo stesso: far sparire il computer. Con una differenza non da poco: oggi molti lavorano con un portatile chiuso, collegato a monitor esterno, tastiera e mouse.

MacBook Air e MacBook Pro: la ventilazione cambia sotto la scrivania

Tra MacBook Air e MacBook Pro cambia soprattutto il raffreddamento. I MacBook Air più recenti non hanno ventole: disperdono il calore attraverso il telaio in alluminio. Per questo la posizione può incidere meno di quanto si immagini, a patto che il computer non sia infilato in uno spazio troppo chiuso. Anzi, in certi casi tenerlo “sospeso” può aiutare più che appoggiarlo su un piano di legno.

Un portatile fissato sotto la scrivania in una postazione minimalista, con spazio libero attorno per favorire la ventilazione.

Con i MacBook Pro il discorso è diverso. Qui ci sono ventole e feritoie pensate per far circolare l’aria anche quando il portatile viene usato chiuso, collegato a uno schermo esterno. Il problema, quindi, non è il supporto in sé. È il montaggio fatto male. Se il Mac viene spinto contro il fondo della scrivania, contro una traversa o troppo vicino al muro, l’aria calda può restare intrappolata. A quel punto il sistema di raffreddamento lavora peggio.

Apple, nelle indicazioni generali sui MacBook, raccomanda di usare il computer su superfici stabili e in luoghi ben ventilati. Nelle linee guida pubbliche più note non c’è un divieto specifico sul montaggio sotto il tavolo. Ma la regola resta chiara: evitare spazi soffocati, prese d’aria coperte e calore che non riesce a uscire.

Un anno di prova: scrivania libera, ma i cavi contano

Chi ha usato questa soluzione per un anno racconta un vantaggio subito evidente: la scrivania resta libera. Il MacBook sparisce sotto il piano, il monitor resta davanti, tastiera e mouse occupano poco spazio. Se il monitor lo permette, un solo cavo USB-C basta per alimentazione, video e dati. Il risultato ricorda un Mac mini, con in più la possibilità di staccare il portatile e portarlo via in pochi secondi.

Poi ci sono i limiti, quelli che nelle foto online si vedono poco. Se si usano spesso le porte laterali, il lettore di schede o la webcam integrata, infilare la mano sotto la scrivania ogni volta può diventare scomodo. Per le videochiamate serve una webcam esterna, una Studio Display oppure l’iPhone usato come videocamera con le funzioni di continuità di Apple. Dettagli, certo. Ma nella giornata di lavoro si fanno sentire.

Anche lo sblocco non va dimenticato. Con un Apple Watch, il Mac può sbloccarsi da solo quando l’utente si avvicina. Senza, bisogna affidarsi a tastiera con Touch ID, password o altri sistemi. E poi c’è il nodo dei cavi: il minimalismo funziona solo se alimentazione, monitor e periferiche sono sistemati bene. Altrimenti il computer non si vede più, ma sotto la scrivania nasce un groviglio. Esattamente il contrario dell’effetto cercato.

Le regole per non rischiare: aria, supporto e protezioni

La prima regola è lasciare spazio libero per la ventilazione. Tenere almeno 10-15 centimetri dalle uscite dell’aria, dalle pareti e dalle barre della scrivania è una scelta prudente, soprattutto con i MacBook Pro usati per lavori pesanti: montaggio video, sviluppo, applicazioni impegnative o giochi. Meglio evitare supporti che stringono troppo il computer o lo schiacciano contro il piano.

Conta molto anche il supporto. Deve essere stabile, fissato bene e adatto alle dimensioni del MacBook. Non deve creare punti di pressione sul telaio. Viti, bordi metallici e staffe possono graffiare l’alluminio: una protezione in feltro o gomma, anche se poco elegante, riduce il rischio. Sembra una piccolezza, ma basta una vite sporgente per lasciare il segno.

Alla fine dipende da come si lavora. Per chi usa quasi sempre monitor esterno, tastiera, mouse e poche periferiche, mettere il Mac sotto la scrivania può essere una soluzione ordinata e comoda. Per chi apre spesso il portatile, collega dispositivi o usa la webcam integrata, può diventare un fastidio quotidiano. Non è una cattiva idea in partenza. È una buona idea solo se ci sono aria attorno, cavi in ordine e un po’ di buon senso.