Perché dovresti effettuare la calibrazione dellla batteria senza aspettare

Non è un trucco per far tornare nuove le celle agli ioni di litio. E non è una scorciatoia miracolosa. Serve, più semplicemente, ad aiutare il telefono a capire quanta energia resta davvero.

La percentuale della batteria che vediamo sullo schermo non è un dato fisso, né una misura diretta. È una stima fatta dal software del telefono. Gli smartphone moderni calcolano l’autonomia mettendo insieme vari elementi: energia consumata, temperatura, abitudini d’uso, cicli di ricarica e comportamento della batteria nel tempo. Di solito funziona tutto senza che l’utente se ne accorga.

Ma con i mesi quella stima può perdere precisione. Il telefono può pensare di avere ancora il 20% di carica quando, in realtà, l’energia rimasta è molta meno. Oppure può restare inchiodato al 100% per parecchio tempo dopo la ricarica. In casi del genere non è detto che la batteria agli ioni di litio sia da cambiare: spesso è il sistema che legge male i dati. La calibrazione serve proprio a riallineare software e batteria, non a riparare le celle.

Cali improvvisi, spegnimenti e 100% fermo: i segnali da non ignorare

I segnali sono piuttosto facili da riconoscere. Il più classico è lo smartphone che passa dal 20% al 5% in pochi minuti, magari mentre si usa la fotocamera, si guarda un video o si tiene acceso il navigatore. Poi arriva lo spegnimento. Di colpo, o quasi. Un altro campanello d’allarme è la batteria ferma al 100% per un tempo insolitamente lungo dopo aver staccato il caricatore. Sembra una buona notizia, ma spesso non lo è: il telefono sta solo mostrando un valore poco realistico.

Uno smartphone collegato al cavo di ricarica con batteria quasi scarica, per parlare di calibrazione e letture dell’autonomia.

Lo stesso vale quando l’indicatore scende a scatti, invece che poco alla volta. Come ha spiegato BGR, questi comportamenti non significano per forza che la batteria sia ormai compromessa. Possono dipendere da una misurazione imprecisa. Una differenza piccola solo in apparenza, perché nell’uso di tutti i giorni pesa eccome. Anche altre funzioni ne risentono: ricarica adattiva, gestione del calore e riduzione automatica delle prestazioni si basano su dati affidabili. Se il telefono riceve informazioni sbagliate, può tagliare la potenza troppo presto, calcolare male il tempo di schermo rimasto o mostrare avvisi di batteria scarica quando non ce ne sarebbe ancora bisogno.

Scarica completa, ricarica al 100% e attesa finale: la procedura giusta

La procedura di calibrazione della batteria è semplice, ma va fatta senza fretta. Si lascia scaricare lo smartphone fino allo spegnimento automatico, senza forzarlo e senza riaccenderlo più volte. A quel punto si collega il caricatore e si porta la carica al 100%, meglio se senza interruzioni. Una volta raggiunto il 100%, l’indicazione riportata nell’approfondimento è di lasciare il telefono collegato ancora per almeno un’ora. Questo passaggio aiuta il sistema a registrare meglio il limite superiore della carica. Non serve ripetere l’operazione due o tre volte di fila.

E non serve nemmeno lasciare il dispositivo in carica tutta la notte per abitudine. Meglio una procedura fatta bene, ogni tanto, che comportamenti estremi. Resta poi il buon senso: durante la ricarica, soprattutto nei mesi caldi, meglio evitare cover molto spesse se il telefono tende a scaldarsi. E niente cuscini o coperte. Il calore, più della mancata calibrazione, resta uno dei fattori che incidono di più sulla salute della batteria dello smartphone.

Ogni quanto calibrare e cosa non bisogna aspettarsi

Per la maggior parte degli utenti, una calibrazione ogni tre mesi basta. Non è una cosa da fare ogni settimana: scaricare spesso la batteria fino a zero non fa bene alle celle agli ioni di litio. La calibrazione serve a misurare meglio, non ad aumentare la capacità reale. È qui che nasce l’equivoco più comune. Se una batteria è vecchia, continuerà a durare meno rispetto ai primi mesi.

La calibrazione non recupera la capacità persa, non cancella l’usura e non impedisce che, col tempo, il dispositivo riduca le prestazioni per proteggere i componenti. Può però rendere più affidabile l’indicatore, evitare spegnimenti improvvisi e dare previsioni più credibili sull’autonomia rimasta. In pratica, non è la cura per una batteria finita, ma una piccola manutenzione utile. Un controllo periodico, come si farebbe con uno strumento che deve continuare a misurare bene. E per chi vive con gli occhi sulla percentuale in alto a destra, può fare la differenza tra una giornata gestita con calma e un telefono spento proprio nel momento sbagliato.