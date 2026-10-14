Perché dovresti disattivare subito questa opzione se tuo figlio gioca ai videogiochi

Quando un videogioco sembra rispondere in ritardo ai comandi, la causa potrebbe nascondersi in un’impostazione grafica che molti genitori non hanno mai controllato.

Tra giochi competitivi e sessioni su PC o console, anche una piccola differenza nella risposta può cambiare l’esperienza. Il V-Sync viene utilizzato per migliorare la resa delle immagini, ma non sempre è la scelta più adatta. Sapere quando intervenire sulle impostazioni grafiche aiuta a evitare modifiche inutili.

Screen tearing: perché compaiono linee e immagini spezzate durante il gameplay

Lo screen tearing è quel difetto fastidioso che fa comparire sul monitor linee orizzontali, immagini spezzate o pezzi di fotogrammi sovrapposti. Di solito si nota nei movimenti rapidi della visuale, nelle esplosioni, negli effetti luminosi o nelle scene più caotiche. Succede quando la scheda grafica produce più fotogrammi di quanti il monitor riesca a mostrare in tempo. Per esempio: una GPU manda 60 frame al secondo, ma lo schermo lavora a 30 Hz. Risultato: arrivano nuove immagini prima che il pannello abbia finito di aggiornarsi.

Il V-Sync, cioè la sincronizzazione verticale, nasce proprio per mettere ordine: dice alla GPU di aspettare il monitor prima di mostrare il fotogramma successivo. Funziona, ma non sempre conviene.

Se tuo figlio non vede immagini spezzate mentre gioca, la scelta più sensata è semplice: tenere il V-Sync disattivato. Se non c’è tearing, non c’è un problema da risolvere. Se invece le linee sono evidenti, l’opzione può aiutare e si può attivare dalle impostazioni grafiche del gioco o dal pannello di controllo della scheda video.

I compromessi del V-Sync: stuttering, input lag e giochi competitivi

Il punto è che il V-Sync non lavora senza conseguenze. Per allineare frame rate e refresh rate, può introdurre piccoli scatti, il cosiddetto stuttering, oppure aumentare l’input lag: il ritardo tra il comando dato con mouse, tastiera o controller e ciò che si vede sullo schermo.

Ed è qui che l’impostazione diventa delicata, soprattutto negli sparatutto online, nei battle royale e in tutti quei giochi dove reagire subito fa la differenza. Un colpo che parte un attimo dopo. Una schivata in ritardo. Una visuale che gira meno velocemente del previsto.

Nei giochi single player l’effetto si sente meno, soprattutto in esperienze più lente o a turni come Persona 5 Royal o Baldur’s Gate 3, dove non c’è un avversario umano pronto ad approfittarne. Ma nei titoli basati su riflessi e precisione, da Sekiro: Shadows Die Twice ai giochi ritmici come Hi-Fi Rush, quel ritardo può diventare davvero fastidioso. Per questo, se tuo figlio gioca soprattutto online e si lamenta di comandi “pesanti”, una delle prime prove da fare è disattivare il V-Sync e vedere se la risposta migliora.

FreeSync e G-Sync: le alternative per sincronizzare monitor e scheda grafica

Se il problema è togliere lo screen tearing senza perdere troppa reattività, spesso la strada migliore passa da tecnologie come AMD FreeSync e Nvidia G-Sync. A differenza del V-Sync, che obbliga la scheda grafica ad aspettare il monitor in modo rigido, questi sistemi regolano il refresh dello schermo in base ai fotogrammi prodotti dalla GPU. In parole semplici: meno strappi, meno scatti e una sensazione di ritardo più contenuta.

Non tutti i monitor, però, le supportano. Bisogna controllare la scheda tecnica del display oppure cercare nel menu delle impostazioni, spesso accessibile dai pulsanti sotto la cornice. Con una scheda video Nvidia si guarda al G-Sync dal pannello di controllo dedicato; con hardware AMD il riferimento è FreeSync, sempre che il monitor sia compatibile.

La regola pratica resta questa: se non ci sono immagini spezzate, meglio lasciare spento il V-Sync; se il tearing dà fastidio, si può provarlo, ma nei giochi competitivi conviene prima cercare FreeSync o G-Sync. Per chi gioca molto, e magari si arrabbia per un colpo mancato, non è affatto un dettaglio.