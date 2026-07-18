Perché dopo l'aggiornamento iOS la batteria si scarica in fretta: puoi risolvere facilmente

Apple, per ora, non ha confermato un problema generale legato all’aggiornamento. È un tema che torna spesso dopo una nuova versione di iOS: il cosiddetto battery drain, cioè consumi anomali che possono dipendere dal sistema appena installato, da attività in background o da app non ancora aggiornate per funzionare bene con la nuova release.

Le prime lamentele su iOS 26.5.2 parlano soprattutto di iPhone più caldi del normale, autonomia ridotta e percentuali di carica che calano anche usando poco il telefono. Sui forum e sui social c’è chi racconta di essersene accorto subito dopo l’installazione: “Prima arrivavo a sera, ora devo ricaricare a metà pomeriggio”, ha scritto un utente in una discussione online.

Al momento, però, non ci sono comunicazioni ufficiali di Apple su un bug diffuso, né indicazioni tecniche che facciano pensare a un difetto comune a tutti i modelli. In questi casi, spiegano spesso gli sviluppatori nelle note di supporto, conviene osservare il telefono per qualche giorno. Solo così si capisce se è il normale assestamento dopo l’aggiornamento o se c’è qualcosa che non va davvero.

Come leggere il menu Batteria per individuare consumi anomali

Il primo controllo va fatto da Impostazioni, nella sezione Batteria. Qui iOS mostra i consumi delle ultime 24 ore e degli ultimi 10 giorni: quando il telefono è stato usato, per quanto tempo lo schermo è rimasto acceso e quali app hanno pesato di più sulla carica. Scorrendo verso il basso compare l’elenco delle applicazioni ordinate per consumo. Toccandone una, si vede la differenza tra attività “sullo schermo” e attività “in background”.

Controllo dei consumi della batteria su smartphone dopo un aggiornamento, con cavo di ricarica e laptop sulla scrivania.

È un passaggio importante. Se un’app usata per pochi minuti risulta attiva per ore a schermo spento, il problema potrebbe non essere iOS 26.5.2, ma proprio quell’app. In quel caso meglio aprire subito l’App Store e controllare se c’è un aggiornamento disponibile, perché spesso gli sviluppatori rilasciano correzioni nei giorni successivi a una nuova versione di iOS.

Dopo un aggiornamento, anche se non enorme come iOS 26.5.2, l’iPhone può lavorare molto senza che l’utente se ne accorga. Il sistema riordina file, aggiorna la ricerca interna, analizza foto, sincronizza dati su iCloud e sistema alcuni archivi interni. Sono operazioni silenziose, ma consumano processore e batteria.

Per questo, nelle prime 24-48 ore dopo l’installazione, un aumento dei consumi e un po’ di calore possono essere normali. Diverso è se il problema va avanti per tre o quattro giorni, oppure se dal menu Batteria emerge un’app precisa — per esempio Instagram, Facebook, TikTok o un servizio di messaggistica — con attività in background fuori misura. A quel punto la lettura cambia: consumi sparsi tra servizi di sistema possono indicare un assestamento o un bug di iOS; consumi concentrati su una sola app fanno pensare a un’app non ancora sistemata dopo l’aggiornamento.

Quando aspettare una patch Apple e quali interventi fare subito

Se il consumo anomalo della batteria iPhone continua per più giorni e non c’è un’app chiaramente responsabile, la scelta più prudente è aspettare una possibile patch Apple, soprattutto se le segnalazioni aumentano e riguardano modelli diversi. Nell’attesa, qualche intervento può aiutare: aggiornare tutte le app, riavviare l’iPhone, disattivare Aggiorna app in background per le applicazioni più pesanti e, nei casi più evidenti, rimuovere per qualche giorno l’app sospetta.

Vale la pena anche controllare lo stato della batteria da Impostazioni > Batteria > Stato batteria: una batteria già usurata può reagire peggio a ogni nuova versione di iOS. Se invece l’iPhone scalda molto anche da fermo, perde carica durante la notte o mostra blocchi insoliti, meglio contattare l’assistenza Apple o un centro autorizzato. Non sempre la colpa è dell’aggiornamento. Ma con questi dati si capisce da dove partire.