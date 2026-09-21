Perché di sera non dovresti mai tenere così il telefono sul letto

Tenere un telefono acceso vicino al cuscino può aumentare alcuni rischi domestici e peggiorare il riposo. Perché uno smartphone, anche quando sembra fermo, non è mai davvero spento.

Appoggiare il telefono sul letto sembra la cosa più normale del mondo. Si entra in camera, lo si posa accanto al cuscino, si risponde a un messaggio, magari si dà un’ultima occhiata alle notifiche. Poi si spegne la luce. Succede quasi senza pensarci. Il punto è che proprio il letto — materasso, coperte, piumone — è uno dei posti meno adatti per lasciare un dispositivo elettronico, soprattutto durante la notte, quando nessuno lo controlla.

Il problema non riguarda solo chi usa lo smartphone fino all’ultimo minuto. Anche lasciato lì, apparentemente inattivo, il telefono continua a lavorare: riceve notifiche, aggiorna app, mantiene attive le connessioni. E se è attaccato alla presa, continua ad assorbire energia. Secondo gli esperti citati dal portale spagnolo, il rischio cresce quando il dispositivo finisce coperto dai tessuti o schiacciato tra cuscini e lenzuola. In quelle condizioni il calore fa più fatica a disperdersi.

Surriscaldamento e ricarica: quando materasso e cuscini diventano pericolosi

Il momento più delicato resta la ricarica dello smartphone durante la notte. Un telefono collegato a un caricatore non originale, rovinato o ormai usurato può scaldarsi più del dovuto. Se poi si trova su una superficie che trattiene calore, come un cuscino o un copriletto, il margine di sicurezza si assottiglia.

Uno smartphone lasciato sul comodino invece che sul letto, un’abitudine più sicura durante la notte.

Non è questione di fare allarmismo. Negli anni sono stati segnalati casi di dispositivi responsabili di principi d’incendio, spesso legati a batterie difettose, alimentatori non conformi o cavi danneggiati. Per questo gli specialisti consigliano di evitare la ricarica sul letto e di mettere il telefono su un piano rigido, libero e ben arieggiato: un comodino, una scrivania, una mensola. Meglio tenerlo lontano da carta, tessuti e oggetti che trattengono calore. E se il cavo è piegato, spellato o tende a scaldarsi, va cambiato. Un caricatore economico, come ripetono spesso i tecnici dell’assistenza, può finire per costare caro.

Notifiche, vibrazioni e scrolling: l’impatto sul sonno profondo

C’è poi un altro aspetto, meno evidente ma molto comune: il rapporto tra smartphone e sonno. Tenere il telefono accanto al viso, sul letto o peggio sotto il cuscino, mantiene il cervello in una specie di attesa continua. Una vibrazione, lo schermo che si illumina, il suono di una chat: segnali piccoli, certo, ma abbastanza forti da disturbare il passaggio verso il sonno profondo.

Il gesto più frequente è anche quello più difficile da fermare: “guardo solo un attimo”. Poi l’attimo diventa dieci minuti di scrolling, video brevi, messaggi, notizie. Proprio quando il corpo dovrebbe rallentare, la mente resta accesa. Diversi studi sul riposo indicano che usare gli schermi la sera può allungare i tempi di addormentamento e peggiorare la qualità del sonno, con effetti su attenzione, memoria e umore il giorno dopo.

A pesare è anche la luce blu dello schermo, che può interferire con la produzione di melatonina, l’ormone che aiuta a regolare il ritmo sonno-veglia. Non serve passare ore davanti al display: anche pochi minuti, a fine serata, possono rendere più difficile staccare davvero. E al mattino ci si sveglia più stanchi, spesso senza pensare che quel senso di fatica possa avere a che fare con il telefono rimasto lì, a pochi centimetri.

La regola più semplice è spostare lo smartphone lontano dal letto prima di dormire. Sul comodino è meglio che sul materasso, ma l’ideale sarebbe tenerlo ancora più distante, magari su una scrivania o all’ingresso della stanza. Chi lo usa come sveglia può riscoprire una sveglia tradizionale, soluzione un po’ d’altri tempi ma efficace. In alternativa, conviene attivare la modalità notte e disattivare le notifiche non urgenti.

Gli esperti suggeriscono anche di smettere di usare il telefono almeno 30 minuti prima di dormire. Non sempre è semplice, soprattutto per chi lavora fino a tardi o ha figli, colleghi e gruppi familiari sempre attivi. Però una piccola routine può aiutare: mettere il dispositivo in carica su un piano sicuro, controllare solo le comunicazioni davvero necessarie e poi lasciarlo lì. Fuori dal letto. E, almeno per una notte, fuori dalla testa.