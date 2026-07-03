Perché continuiamo a posizionare il frigo in questo punto della cucina rischiando di bruciare il motore

Quando si progetta o si rifà una cucina domestica, c’è un errore che torna spesso: mettere il frigorifero accanto al forno. A prima vista sembra comodo, perché gli elettrodomestici stanno tutti insieme e la composizione appare ordinata.

Ma quella scelta può far salire i consumi, mettere sotto stress il motore e accorciare la vita del frigo. Il punto non è l’estetica, spiegano tecnici e progettisti, ma la convivenza forzata tra caldo e freddo. Una cucina può essere bella, certo. Ma non per questo funziona bene.

La “lotta termica” tra caldo e freddo che fa salire i consumi

Il meccanismo è piuttosto semplice. Il forno scalda, il frigorifero fa l’esatto contrario: deve togliere calore dal vano interno per tenere gli alimenti alla temperatura giusta. Se i due apparecchi sono fianco a fianco, soprattutto in cucine piccole, mobili stretti o incassi poco aerati, il frigo finisce per assorbire parte del calore prodotto dal forno.

E a quel punto deve lavorare di più. «Non è che si rompe il giorno dopo, ma viene messo nelle condizioni peggiori», ha spiegato un tecnico di assistenza interpellato sul tema da diversi portali specializzati in casa ed energia. L’effetto più immediato è un aumento dei consumi elettrici: il compressore parte più spesso e resta acceso più a lungo. Succede soprattutto quando il forno viene usato per cotture lunghe, magari nel tardo pomeriggio, proprio mentre il frigorifero è già sollecitato dalle aperture continue.

Compressore sotto sforzo: come si accorcia la vita del frigorifero

Il problema non è solo qualche euro in più in bolletta. Il rischio vero è costringere il compressore del frigorifero a un lavoro quasi continuo. È il cuore dell’elettrodomestico: se deve compensare anche il calore che arriva dal forno, si consuma prima. Con il tempo possono risentirne il motore, il circuito di raffreddamento e le guarnizioni. Le prestazioni diventano meno regolari e gli interventi di manutenzione più probabili. Prima del guasto, spesso, arrivano piccoli segnali: il frigo che “attacca” di continuo, le pareti laterali molto calde, rumori più insistenti, brina fuori posto o alimenti che sembrano conservarsi peggio.

C’è poi il tema della sicurezza alimentare. Le indicazioni generali delle autorità sanitarie ricordano che i cibi deperibili devono restare a temperature controllate. Un frigorifero che fatica a mantenerle può esporre carne, pesce, latticini e piatti pronti a sbalzi poco salutari. Non sempre si vedono. Ma ci sono.

Distanze, schermature e alternative per progettare una cucina più efficiente

Quando lo spazio lo permette, la scelta migliore è non mettere frigorifero e forno vicini. Meglio una colonna separata, una base intermedia o almeno un modulo contenitore tra i due elettrodomestici. Nei manuali dei produttori sono indicate le distanze minime e le esigenze di aerazione: conviene leggerli prima del montaggio, non quando il problema si è già presentato.

Se la cucina è già installata e non si può cambiare la disposizione, si possono valutare pannelli isolanti, fianchi tecnici e una migliore ventilazione nella zona degli incassi, sempre seguendo le istruzioni del marchio. Anche lasciare libere le griglie posteriori e pulire ogni tanto polvere e residui aiuta il frigorifero a disperdere calore. Nelle cucine nuove, invece, vale la pena progettare il classico “triangolo operativo” — lavello, piano cottura e frigo — senza sacrificare l’efficienza. Bello sì. Ma non a spese del motore.