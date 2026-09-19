Perché c'è un nuovo allarme Blackout per quest'inverno e come possiamo prepararci

Sullo sfondo c’è il Super El Niño, che secondo le proiezioni stagionali di ECMWF e UKMO, basate sulle anomalie osservate nel Pacifico equatoriale, potrebbe portare meno neve in pianura, qualche irruzione di gelo e nuovi stress per il sistema energetico. Il quadro resta incerto, come sempre quando si parla di tendenze a mesi di distanza. Ma una cosa emerge: non sarà per forza un inverno “semplice”. Potrà essere spesso mite, certo. E poi cambiare volto di colpo.

Il motore della stagione sarà il Super El Niño, cioè il riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale oltre i 2 gradi sopra la media per più mesi di fila. Secondo l’analisi diffusa l’11 settembre da Climate Impact Company, il picco è atteso tra dicembre e febbraio. In alcune zone dell’oceano, intanto, sarebbero già stati registrati scarti superiori ai 6 gradi rispetto alla norma.

El Niño torna con tempi irregolari, di solito ogni due-sette anni, e cambia la circolazione dell’atmosfera su scala globale. Quando diventa “Super”, ha spiegato il meteorologo Andrej Flis, l’energia che passa dall’oceano all’atmosfera aumenta in modo netto. Si modificano le pressioni, si spostano le correnti a getto e anche l’Europa, pur lontana dal Pacifico, finisce per sentirne gli effetti. Non sempre in maniera diretta. Ma spesso in modo molto concreto.

Le proiezioni del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con sede a Reading, indicano che l’anomalia oceanica potrebbe arrivare fino a circa 3 gradi sopra la media nel cuore dell’inverno. È un segnale pesante per i modelli stagionali. Da solo, però, non basta a dire che cosa accadrà settimana dopo settimana tra Alpi, Mediterraneo e Nord Europa.

ECMWF e UKMO vedono meno neve in pianura, ma più chance in quota

Secondo i modelli di ECMWF e del Met Office britannico (UKMO), buona parte dell’Europa potrebbe affrontare una stagione con nevicate sotto la media nelle pianure e alle basse quote. Il motivo principale sarebbe un flusso atlantico occidentale più mite, capace di portare piogge frequenti ma temperature spesso troppo alte per permettere accumuli nevosi diffusi.

Monitor con mappe meteo su Pacifico ed Europa in una sala operativa, mentre fuori si vede una città invernale: scenario di inverno instabile e stress energetico.

Il calo riguarderebbe soprattutto l’Europa occidentale, centrale e meridionale, Italia compresa nelle fasi dominate da correnti umide e temperate. Diverso il discorso per le Alpi oltre i 1.800-2.000 metri: qui le precipitazioni potrebbero cadere più spesso sotto forma di neve, con accumuli anche superiori alla media in alcuni settori. Sarà lo zero termico, spesso, a decidere tutto. Pochi gradi faranno la differenza tra pioggia e neve.

Nel Nord e nel Nord-Est del continente, in particolare verso la Russia occidentale, i modelli indicano una maggiore possibilità di accumuli nevosi sopra la norma. Il quadro, quindi, non è uguale per tutti: poca neve dove in genere la si aspetta in pianura, più occasioni in quota e nelle zone raggiunte da masse d’aria più fredde. La media stagionale non dice mai tutto. E quest’anno potrebbe dirlo ancora meno.

Vortice polare e Groenlandia: così il gelo può piombare all’improvviso

Il possibile paradosso dell’inverno europeo sta proprio qui: una stagione in media meno nevosa può comunque essere attraversata da fasi di gelo improvviso. Le simulazioni più recenti segnalano infatti la possibile formazione di blocchi anticiclonici tra Islanda e Groenlandia. Una configurazione che può spingere verso sud masse d’aria artica o siberiana.

Quando questi blocchi si formano, il normale passaggio delle perturbazioni atlantiche rallenta o cambia strada. A quel punto il vortice polare, se più debole, può perdere compattezza e lasciare scendere aria gelida verso le medie latitudini. È un meccanismo ben noto ai meteorologi: non assicura ondate fredde sull’Italia, ma ne aumenta la possibilità in alcune fasi dell’inverno.

Il Mediterraneo resterebbe così in una posizione scomoda, stretto tra richiami miti e umidi da ovest e possibili irruzioni fredde da nord-est. In quei momenti, anche dentro una stagione complessivamente meno nevosa, potrebbero arrivare episodi di neve a bassa quota o gelate diffuse, soprattutto se l’aria fredda entrasse dopo giornate umide. Previsioni puntuali, oggi, non ce ne sono. Le tendenze, però, parlano di un inverno a strappi.

Energia sotto pressione: il rischio è nei blackout localizzati

Il punto più delicato riguarda l’energia. Dopo diversi inverni relativamente miti, un’ondata di freddo lunga potrebbe far crescere in fretta la domanda di gas e di elettricità per il riscaldamento. Le reti, già chiamate a reggere consumi concentrati nelle ore di punta, finirebbero sotto pressione. Il rischio indicato dagli analisti non è quello di un collasso generale, ma di blackout localizzati in caso di picchi improvvisi.

Le scorte europee restano legate alle tensioni sulle rotte internazionali di approvvigionamento e alla necessità di mantenere margini di sicurezza nei mesi più freddi. Se il gelo dovesse arrivare su aree ampie e durare diversi giorni, l’incrocio tra consumi domestici, industria e domanda elettrica potrebbe creare strozzature. Soprattutto nei territori con reti meno robuste. Un problema concreto, non uno scenario da laboratorio.

Gli esperti invitano comunque alla prudenza: le previsioni stagionali indicano probabilità, non una cronaca già scritta. La convergenza tra ECMWF, UKMO e dati oceanici osservati rende però il prossimo inverno europeo una stagione da seguire con attenzione: poca neve in pianura, possibili colpi di freddo e infrastrutture energetiche chiamate a reggere la prova.