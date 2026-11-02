Perché Boeing ha deciso di sostituire alcuni passeggeri con sacchi di patate per risolvere il problema del Wi-Fi

In realtà era un test molto serio. Serviva a capire come si muovono le onde radio dentro una cabina piena non solo di sedili, ma anche di corpi umani, bagagli, carrelli di servizio e persone in movimento. La storia, raccontata dalla stessa azienda e poi ripresa da testate specializzate come WIRED, resta una delle più curiose dell’ingegneria aeronautica recente.

Dentro un aereo, il segnale Wi-Fi non viaggia come in casa o in ufficio. La fusoliera, i sedili, le cappelliere e soprattutto i passeggeri cambiano il modo in cui le onde elettromagnetiche si diffondono. Il risultato è una cabina con punti in cui la connessione arriva bene e altri in cui cala, anche parecchio. L’ingegnere Dennis Lewis lo spiegò anni fa a WIRED: il corpo umano assorbe e riflette le onde radio. E non resta fermo.

C’è chi si alza, chi si gira, chi passa nel corridoio con il carrello. Movimenti piccoli, certo, ma abbastanza da modificare il segnale in uno spazio lungo decine di metri. Per Boeing, che lavorava sulla connettività in volo, non era un dettaglio. Bisognava garantire copertura ai passeggeri senza creare interferenze con le apparecchiature essenziali dell’aereo. E per farlo servivano prove lunghe, ripetibili, controllate. Difficile ottenerle con decine di volontari seduti per ore.

La soluzione SPUDS: patate al posto dei volontari nei test Boeing

A quel punto, nei laboratori Boeing, spuntò l’idea più inattesa: usare le patate. Non per folclore, ma per una ragione precisa. Sono ricche d’acqua, circa l’80%, e hanno proprietà dielettriche utili a imitare, in modo credibile, l’interazione tra i corpi umani e le onde wireless. Il progetto fu chiamato SPUDS, sigla di Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution.

Sacchi di patate al posto dei passeggeri per simulare una cabina piena durante i test del Wi‑Fi di bordo.

In inglese, “spuds” è anche un modo colloquiale per dire patate. Una battuta da tecnici, sì, ma con un metodo dietro. L’obiettivo era rendere più rapidi e ripetibili i test sul Wi-Fi degli aerei. Reclutare decine di persone, sistemarle sempre negli stessi posti, chiedere loro di stare ferme per ore e ripetere le misure nelle stesse condizioni avrebbe richiesto molto tempo e molti soldi. Le patate, invece, non si muovevano, non si stancavano, non chiedevano pause. E potevano essere piazzate con precisione, sedile per sedile.

Dalle onde elettromagnetiche ai sacchi sui sedili: come funzionò l’esperimento

Il test fu condotto su un aereo ritirato dal servizio, riempito con sacchi di patate sistemati sui sedili al posto dei passeggeri. In tutto furono caricate circa 20.000 libbre, cioè poco più di 9.000 chilogrammi. Una cabina piena, ma silenziosa. E quasi immobile.

Gli ingegneri poterono così misurare per ore la diffusione delle onde elettromagnetiche all’interno del velivolo, individuando le zone in cui il segnale era più debole e quelle in cui arrivava con maggiore forza. Con strumenti di rilevazione e analisi statistiche, costruirono una mappa della copertura, utile per regolare antenne e sistemi di bordo.

Poi Boeing, secondo quanto comunicato nel dicembre 2012, confrontò i risultati ottenuti con le patate con quelli raccolti usando persone reali. Era il passaggio decisivo. Senza quella verifica, sarebbe rimasta solo una trovata curiosa. I dati mostrarono invece che la simulazione poteva dare indicazioni utili e coerenti per studiare la connettività wireless in cabina.

Il vantaggio fu soprattutto nei tempi. Secondo Boeing, il nuovo metodo permise di ridurre prove che prima richiedevano più di due settimane a circa dieci ore. Una differenza enorme, in un settore in cui ogni test su un aeromobile significa personale, spazi, strumenti e costi. Le patate non risolvevano da sole tutti i problemi del Wi-Fi in volo, ma aiutavano a capire dove intervenire.

Le misure permettevano di individuare le aree della cabina con copertura debole e correggere la distribuzione del segnale, tenendo sempre sotto controllo il rischio di interferenze con i sistemi elettronici dell’aereo. A distanza di anni, l’immagine di un velivolo pieno di sacchi di patate resta memorabile. Dietro l’aneddoto, però, c’è un principio molto concreto: davanti a un problema complicato, una soluzione semplice, se verificata con rigore, può diventare uno strumento di lavoro. Anche a diecimila metri di quota.