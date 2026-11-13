Perché alcuni smartphone mostrano la scritta 5G e altri 5G+

La comparsa della scritta 5G+ sullo schermo di alcuni smartphone sta incuriosendo molti utenti, ma non indica necessariamente una connessione sempre più veloce rispetto al passato.

Dietro la nuova icona ci sono tecnologie di rete differenti, capaci di modificare il modo in cui il telefono comunica con l’operatore. La distinzione, osservata su alcuni dispositivi iPhone e Android, dipende anche dal software e dalla copertura disponibile, non soltanto dalle antenne presenti nella zona. Per capire quando compare 5G+ bisogna conoscere i requisiti della connessione e i vantaggi effettivamente percepibili nell’uso quotidiano.

5G o 5G+: cosa cambia con il nuovo indicatore su iOS 27 e Android

Fino a poco tempo fa, per molti utenti l’icona era sempre la stessa: 5G. Dietro quel simbolo, però, potevano esserci due reti diverse. La prima è il 5G NSA, cioè non stand alone: usa antenne 5G, ma continua ad appoggiarsi in parte al cuore della rete 4G. La seconda è il 5G SA, sigla di Stand Alone, pensata per funzionare interamente con tecnologia 5G, sia nella parte radio sia nella rete centrale.

Con iOS 27, distribuito da settembre, Apple ha iniziato a mostrare 5G+ quando l’iPhone riconosce una connessione SA. Su Android il passaggio è più graduale: alcuni modelli Samsung con One UI 9.0, insieme a dispositivi recenti di Xiaomi, Motorola, OPPO, OnePlus e Google Pixel, stanno già mostrando il nuovo simbolo.

“Non è detto che prima l’utente non fosse già su quella rete”, spiegano fonti del settore tlc: semplicemente, mancava un’indicazione chiara sul display.

Per vedere il 5G+ servono operatore, copertura e telefono compatibile

Per vedere 5G+ non basta avere uno smartphone 5G. Devono esserci tre condizioni insieme. La linea deve essere di un operatore che offre il 5G Stand Alone, la zona deve essere coperta da quella rete e il telefono deve essere abilitato via software a mostrarne l’icona. Se manca anche solo uno di questi elementi, sullo schermo resta la vecchia scritta.

In Spagna, secondo quanto comunicato dagli operatori, il marchio 5G+ è stato adottato da Movistar, O2 e Orange per distinguere la rete SA dal 5G tradizionale. Movistar aveva già avviato il servizio, poi esteso da Telefónica anche al marchio O2; Orange lo sta rendendo visibile più di recente sui dispositivi compatibili.

Ecco perché, spostandosi da un quartiere all’altro, l’icona può cambiare in pochi secondi: vicino a una stazione, in ufficio o appena fuori da un centro commerciale affollato.

Meno latenza e rete più stabile: cosa promette il 5G Stand Alone

La differenza tra 5G e 5G+ non è solo una questione di grafica, anche se per molti utenti il segnale più evidente resta quella piccola scritta accanto alle barre. La rete 5G SA può offrire tempi di risposta più bassi, una gestione più efficace del traffico dati e prestazioni migliori nei luoghi molto affollati, come stadi, aeroporti o grandi eventi.

Uno degli aspetti tecnici più citati dagli operatori è il network slicing, cioè la possibilità di dividere virtualmente la rete in parti dedicate a servizi diversi: una per le comunicazioni critiche, una per i dispositivi industriali, una per il traffico degli utenti comuni. Per chi usa il telefono ogni giorno, questo può voler dire videochiamate più stabili, giochi online con meno ritardi e connessioni più regolari quando la rete è sotto pressione.

Non sempre, però, il miglioramento si nota subito. Dipende dal dispositivo, dalla copertura reale e dal carico della rete in quel momento. La comparsa del 5G+, in ogni caso, segna un passaggio: il telefono non dice più soltanto “sei in 5G”, ma anche quale 5G stai usando.