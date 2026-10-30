Perché acquistare una presa da esterno per cucina e bagno può essere una mossa intelligente

Quando le prese di casa non bastano, una soluzione apparentemente semplice può rendere più pratici cucina e bagno, ma richiede alcune valutazioni importanti.

Tra piccoli elettrodomestici e dispositivi da ricaricare, trovare un punto di alimentazione comodo può diventare difficile, soprattutto negli ambienti già arredati. Le prese a montaggio esterno possono sembrare una risposta immediata, ma la vicinanza all’acqua impone attenzione. Prima di sceglierle, è utile capire quali requisiti di sicurezza verificare e quando l’intervento conviene davvero.

Dove serve davvero una presa aggiuntiva in cucina e bagno

In cucina, una presa aggiuntiva può risolvere problemi molto concreti. Il frullatore da usare vicino al piano di lavoro, la macchina del caffè spostata ogni mattina, il tostapane attaccato alla prolunga perché la presa più vicina è lontana. Scene normali, soprattutto nelle case già arredate o nelle cucine progettate anni fa, quando sul bancone non c’erano robot multifunzione, bollitori, bilance elettroniche e caricabatterie sempre collegati.

Una presa da esterno, montata a parete senza incassarla nel muro, può dare un punto di alimentazione più comodo e ordinato. Anche in bagno l’esigenza nasce dalla routine: asciugacapelli, rasoio elettrico, spazzolino ricaricabile, piccoli dispositivi per la cura personale. Come ricordano spesso gli elettricisti davanti a impianti datati, il punto non è mettere prese ovunque, ma metterle dove servono davvero. Ed è qui che la soluzione esterna può diventare utile. Senza improvvisare.

Sicurezza prima dell’acquisto: grado IP, umidità e distanze dall’acqua

Prima di comprare una presa da esterno, soprattutto se destinata al bagno o a una zona vicina al lavello, bisogna controllare il grado di protezione IP, le distanze da rubinetti, doccia e vasca, e la compatibilità con l’impianto elettrico già presente. Una presa montata fuori muro non è automaticamente adatta all’acqua. Se l’ambiente è umido o può essere raggiunto da schizzi, serve un modello adeguato e va sistemato nel punto corretto.

Le norme sugli impianti elettrici domestici prevedono zone di sicurezza precise nei bagni, e un semplice coperchio in plastica non basta a rendere sicuro un collegamento. Contano anche le protezioni dell’impianto, compreso l’interruttore differenziale, e la capacità del circuito di reggere gli apparecchi collegati. In cucina vale lo stesso principio: meglio evitare punti troppo vicini al lavello, ai fornelli o a superfici dove acqua e calore sono frequenti. Una scelta comoda, se fatta male, può trasformarsi in un rischio.

Costi e installazione: quando la presa esterna evita lavori pesanti

Il vantaggio di una presa esterna non sta nel risparmio in bolletta: una presa, da sola, non consuma energia solo perché è installata. Il risparmio può riguardare piuttosto i lavori. In alcune abitazioni, aggiungere una presa a incasso significa rompere piastrelle, intervenire sulla muratura, spostare mobili o toccare rivestimenti già finiti. Una soluzione a parete può ridurre tempi e interventi, a patto che il cablaggio sia sicuro, ordinato e a norma.

Il costo cambia in base al prodotto, alla distanza dal punto elettrico più vicino, alle condizioni dell’impianto e alla manodopera. Per questo è difficile indicare una cifra valida per tutti. Prima dell’acquisto conviene chiedersi quali apparecchi saranno collegati, con quale frequenza e in quale posizione. Se si parla di bagno, zona lavello o ambienti umidi, il parere di un elettricista qualificato resta la scelta più prudente. Una presa aggiuntiva può rendere la casa più funzionale, ma solo se comodità e sicurezza vanno insieme.