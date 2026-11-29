Gli esperti di efficienza domestica richiamano l’attenzione su un dettaglio che spesso passa inosservato: l’orientamento delle alette dello split. Una regolazione semplice, ma decisiva per avere più comfort e tenere sotto controllo i consumi elettrici. Il punto è questo: l’aria calda deve entrare nella stanza nel modo giusto. Se il getto resta impostato come d’estate, verso l’alto o parallelo al soffitto, la casa può scaldarsi peggio. E la bolletta, invece, salire.

Il climatizzatore in modalità riscaldamento, se dotato di pompa di calore, può essere più conveniente di molti apparecchi elettrici tradizionali, come radiatori, termoventilatori o piccole stufe da appoggio. Il motivo è tecnico, ma facile da capire: non produce calore trasformando direttamente l’elettricità, bensì lo sposta dall’esterno verso l’interno della casa. In molti casi, quindi, a parità di energia consumata riesce a dare più calore.

Questo però non vuol dire che basti premere “heat” sul telecomando e dimenticarsene. “La regolazione del flusso d’aria incide molto sulla percezione del comfort”, spiegano diversi tecnici del settore domestico, soprattutto negli appartamenti con soggiorni ampi o soffitti alti. In pratica, un climatizzatore usato male può lavorare più del dovuto, accendersi e spegnersi spesso e spingere chi è in casa ad alzare il termostato di uno o due gradi. Ed è proprio lì che il risparmio energetico rischia di sparire.

Alette verso il basso: la regola d’inverno per far girare il calore

La prima cosa da controllare sono le alette del climatizzatore, cioè le lamelle mobili sulla bocca dello split, di solito regolate dal telecomando. D’estate si tende a orientarle verso l’alto, per evitare il getto freddo diretto e distribuire l’aria in modo più morbido. D’inverno, invece, bisogna ragionare al contrario.

Soggiorno con climatizzatore in modalità riscaldamento e alette rivolte verso il basso, come consigliato per distribuire meglio il calore in inverno.

Con la pompa di calore accesa, le alette dovrebbero puntare verso il basso. Non per forza dritte sul pavimento, ma abbastanza da spingere l’aria calda nella parte bassa della stanza. Il motivo è semplice: il calore sale. Se il flusso resta alto, vicino al soffitto, si scalda soprattutto la parte superiore dell’ambiente, mentre divani, tavoli e postazioni di lavoro restano più freddi. Il sensore del climatizzatore, che di solito si trova vicino allo split, può leggere in anticipo la temperatura impostata e rallentare. Chi è seduto a tre o quattro metri, però, continua a sentire freddo. Risultato: si alza il termostato e si consuma di più.

Stanze grandi, la ventola conta più di quanto si pensi

Nelle stanze grandi, o nei locali con una pianta irregolare, non basta guardare la direzione delle alette. Anche la velocità della ventola fa la sua parte. Un getto troppo debole rischia di fermarsi vicino allo split, creando piccole sacche di aria calda nella parte alta della parete. Il resto della stanza, soprattutto gli angoli più lontani, resta indietro.

Per questo, nelle prime fasi di riscaldamento, può essere utile scegliere una ventilazione media o medio-alta, almeno finché la temperatura non diventa più uniforme. Solo dopo si può abbassare la potenza, evitando correnti fastidiose e mantenendo un clima più stabile. Alcuni utenti, raccontano i tecnici, riducono subito la ventola “per non sentire aria addosso”, ma poi portano la temperatura a 24 o 25 gradi. Una scelta poco conveniente. Meglio lavorare sul flusso dell’aria, non solo sul numero che appare sul display.

Swing, quando attivarlo per evitare zone fredde e sprechi

La funzione Swing, indicata su alcuni telecomandi come “oscillazione” o con frecce verticali e orizzontali, può aiutare a distribuire meglio il calore. Le alette si muovono da sole e indirizzano il getto in più punti della stanza, invece di lasciarlo sempre nella stessa direzione. È una regolazione utile nei soggiorni, nelle cucine aperte e negli ambienti in cui ci si muove spesso.

Non tutti i modelli hanno un tasto dedicato. In alcuni casi bisogna cercare la voce “Vane” oppure modificare a mano la direzione delle lamelle fino a trovare la modalità automatica. Lo scopo resta lo stesso: evitare zone fredde, ridurre la differenza tra soffitto e pavimento e permettere al climatizzatore con pompa di calore di lavorare senza inseguire di continuo una temperatura che chi è nella stanza non percepisce davvero.

Il consiglio pratico, quindi, è chiaro: in inverno alette verso il basso, ventilazione adatta alla grandezza della stanza e, quando serve, Swing attivo. Sono regolazioni da pochi secondi, fatte con il telecomando. Ma possono pesare sul comfort di tutti i giorni e sui consumi in bolletta, soprattutto nelle settimane più fredde.