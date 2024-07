Per una casa sempre più smart acquista la lampadina intelligente TP-Link a 9,99€

TP-Link è un’azienda sempre molto presente nell’ambito della produzione di prodotti per una casa smart e oggi, su Amazon, la lampadina intelligente targata proprio TP-Link viene scontata del 33% e venduta a 9,99€.

Prezzo bassissimo per la lampadina smart TP-Link

La lampadina smart TP-Link offre un controllo avanzato e versatile delle luci di casa tua. Grazie alla funzionalità di controllo da remoto, puoi gestire l’illuminazione ovunque ti trovi utilizzando l’app gratuita Tapo disponibile per iOS e Android. Questo ti permette di accendere, spegnere o regolare le luci tramite il tuo smartphone o tablet, garantendo un’esperienza di utilizzo pratica e immediata.

Una delle caratteristiche più impressionanti della lampadina TP-Link è la sua capacità multicolore. Puoi facilmente progettare scenari personalizzati per adattarli alla tua routine quotidiana o alle tue attività preferite, modificando luminosità, temperatura della luce e scegliendo tra 16.000.000 di tonalità diverse. Che tu voglia creare un’atmosfera rilassante, energizzante o romantica, le opzioni sono praticamente infinite.

Un altro grande vantaggio è che la lampadina TP-Link non richiede un hub aggiuntivo per funzionare. Basta collegarla al Wi-Fi di casa e sei pronto per iniziare a utilizzarla. Questo semplifica notevolmente l’installazione e l’uso, rendendola accessibile anche a chi non è particolarmente esperto di tecnologia.

La lampadina smart TP-Link supporta anche il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant. Con semplici comandi vocali puoi gestire l’illuminazione senza dover usare le mani, aggiungendo un ulteriore livello di comodità. Inoltre, la modalità Assente simula automaticamente la presenza di qualcuno in casa per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

Su Amazon, oggi, la lampadina smart TP-Link viene messa in maxi sconto del 33% per un costo totale e finale di 9,99€.

