Per una barba impeccabile usa il rasoio Philips OneBlade al 42% di sconto

L’innovativa lama 360 è progettata per flettersi in tutte le direzioni, consentendo un contatto e un controllo costanti sulla pelle. Questa caratteristica permette di rifinire e radere facilmente anche le zone più difficili da raggiungere, con meno passate e maggiore comfort.

Progettato specificamente per tagliare la barba e non la pelle, questo rasoio include un pettine 5 in 1 regolabile da 1 a 5 mm, ideale per rifinire la barba a una lunghezza uniforme. Grazie alla lama a doppia direzione di taglio, è possibile creare contorni perfetti e radere facilmente i peli di qualsiasi lunghezza.

Con una batteria dalla durata di 60 minuti e una ricarica USB, il rasoio è il compagno di viaggio perfetto. Per ricaricare il prodotto, si consiglia di utilizzare esclusivamente un adattatore USB certificato con connettore di tipo A e uscita nominale di 5 V, ≥ 1 A. La lama in acciaio inossidabile non si smussa facilmente, garantendo fino a 4 mesi di utilizzo per mantenere una sensazione di freschezza.

Su Amazon, oggi, il rasoio elettrico Philips viene scontato del 42% per un prezzo finale e totale d’acquisto di 34,99€.