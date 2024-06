Per un fai da te di precisione: 28 cacciaviti in unico set a METÀ PREZZO (-50%)

Il Set di Cacciaviti di Precisione 28 in 1 HOTO è un kit di riparazione indispensabile per ogni appassionato di fai-da-te e professionista. Questo set copre le esigenze più comuni in casa, rendendolo ideale per la maggior parte dei dispositivi elettronici moderni, tra cui cellulari, PC, occhiali, orologi, laptop, fotocamere e console PS 4/5.

Le punte premium in acciaio S2 di alta qualità, con una durezza fino a 60 HRC, assicurano robustezza e durabilità. L’alta precisione dell’incastro tra punta e vite garantisce affidabilità e precisione, mentre la superficie delle punte è trattata con olio protettivo per prevenire la ruggine Il manico del cacciavite è progettato per il massimo comfort, dotato di un cappuccio girevole a 360 gradi che facilita la pressione e la manipolazione.

La scatola magnetica portatile del set di cacciaviti è dotata di magneti integrati che mantengono tutte le parti al loro posto. Il modello di ogni punta è stampato all’interno della scatola per un’identificazione rapida, rendendo questo set compatto e facile da trasportare in tasca.

Questo set di cacciaviti multifunzione include 28 punte in 11 categorie comuni, soddisfacendo ogni esigenza di riparazione. È un regalo pratico e perfetto per ogni appassionato di fai-da-te e professionista.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto maxi del 50% sul set da 28 cacciaviti di precisione in 1, prezzo completo: 19,99€.