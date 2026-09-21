Per ogni smartphone c'è un operatore che funziona meglio: i risultati dei test sono chiari

Lo stesso modello, infatti, può andare in modo diverso su AT&T, T-Mobile e Verizon. In altre parole: il telefono giusto, sulla rete giusta, può fare la differenza.

Il punto emerso dal lavoro legato al report Best Mobile Networks 2026 di PCMag è semplice, ma spesso passa in secondo piano: non basta scegliere la rete più veloce sulla carta. Serve anche un telefono capace di usarla bene. Nei test raccolti dai siti partner CoverageMaps.com e BestPhonePlans, infatti, i risultati cambiano parecchio in base all’abbinamento tra modello 5G e operatore.

Secondo il report principale citato dalla testata statunitense, T-Mobile è il miglior operatore nazionale tra i tre grandi gruppi Usa e guida anche in diversi Stati e grandi città. Ma il quadro diventa meno netto quando si guarda al telefono usato dagli utenti. Un modello può registrare valori alti su una rete e risultati più deboli su un’altra. Dipende dalle bande supportate, dal modem, dalla gestione del segnale e dalla copertura reale. Non solo numeri da scheda tecnica, quindi. Qui si parla di test sul campo, ripetuti migliaia di volte.

Apple domina tra i marchi, ma Samsung Galaxy S25+ è il modello più veloce

Nel confronto tra produttori, Apple resta il marchio più solido se si mettono insieme velocità, giudizi delle recensioni PCMag e soddisfazione dei lettori. Il suo Mobile Phone Index, cioè l’indice finale calcolato dalla testata, va da 7,88 su AT&T a 9,01 su T-Mobile. Un vantaggio che non nasce solo dalle prestazioni, ma anche dalle valutazioni editoriali degli iPhone e dal gradimento degli utenti.

Tre telefoni mostrano risultati di speed test in un set da laboratorio, a supporto del confronto tra prestazioni 5G e operatori.

Quando però si passa dal marchio al singolo modello, la classifica cambia. Il risultato migliore in assoluto è del Samsung Galaxy S25+, indicato da PCMag come il telefono più veloce tra quelli analizzati e l’unico a superare quota 9,0 nello Speed Index. Nella recensione della testata ha ottenuto 4 stelle, giudizio definito “excellent”, appena sotto altri modelli premiati con 4,5 stelle, come Google Pixel 9a e iPhone 17. Tra gli Android, Samsung è il miglior marchio su tutte le reti considerate. Su AT&T, però, la linea Google Pixel risulta avanti nel confronto specifico tra famiglie Android.

I migliori telefoni per rete: Galaxy A36 5G su AT&T, Galaxy S25+ su T-Mobile, Pixel 10 Pro Fold su Verizon

Guardando ai singoli operatori, la classifica diventa molto più utile per chi deve comprare un telefono negli Stati Uniti. Su AT&T il punteggio finale più alto, 8,60, va al Samsung Galaxy A36 5G, modello di fascia media che deve il risultato soprattutto a uno Speed Index elevato. PCMag precisa però di non aver considerato il prezzo nella valutazione. Un dettaglio importante: qui pesano prestazioni, recensioni e soddisfazione del marchio, non il rapporto qualità-prezzo.

Su T-Mobile, invece, il primo posto va al Samsung Galaxy S25+, davanti anche al più recente Galaxy S26 Ultra. È la rete con il maggior numero di telefoni sopra quota 9,0 nel Mobile Phone Index: oltre ai Galaxy S25+ e S26 Ultra, ci sono iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 e Google Pixel 9a. Su Verizon, infine, vince il pieghevole Google Pixel 10 Pro Fold, spinto da uno Speed Index di 9,44, più di un punto sopra il Galaxy Z Fold 7 secondo i dati riportati. Per chi usa operatori virtuali, il criterio suggerito da PCMag è pratico: guardare alla rete madre, o partner, del proprio MVNO.

Come PCMag ha costruito l’indice: velocità, recensioni e soddisfazione degli utenti

La metodologia parte da 2.185.418 test effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026. PCMag ha preso in esame solo telefoni 5G ancora acquistabili dai produttori a metà agosto 2026 e con almeno 1.000 test disponibili. Restano quindi fuori, per scelta metodologica, alcuni modelli appena annunciati da Google e Apple.

Lo Speed Index mette insieme velocità di download, upload e latenza. Il download pesa per il 70%, l’upload per il 20%, la latenza per il 10%. I valori vengono poi riportati su una scala da 1 a 10, con soglie fissate dalla testata: per il download da 30 a 350 Mbps, per l’upload da 3 a 25 Mbps, per la latenza da 100 a 15 millisecondi. A questo dato PCMag affianca il giudizio delle proprie recensioni, trasformato in un Review Rating Index, e il livello di soddisfazione emerso dal sondaggio Readers’ Choice 2026 Phones and Carriers, dove Google ottiene il punteggio più alto, 8,9.

Il risultato finale, il Mobile Phone Index, nasce da questa formula: 50% velocità, 25% recensioni, 25% soddisfazione degli utenti. Non stabilisce quale sia il telefono migliore per tutti. Aiuta però a capire quale possa funzionare meglio sulla rete che si usa davvero.