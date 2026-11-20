Pochi minuti nei menu bastano per sistemare immagine, audio e controller prima di avviare il nuovo titolo di Rockstar Games.

La prima voce da controllare è l’HDR su PS5. Vale soprattutto per un gioco che, almeno da quanto mostrato finora da Rockstar Games, sembra puntare forte su contrasti netti, luci al neon, interni scuri e giornate assolate in stile Florida. Il percorso è semplice: Impostazioni, poi Schermo e video, quindi Uscita video e infine HDR. Qui si può scegliere tra “Sempre attivo” e “Attivo quando supportato”.

Per GTA 6, che supporta l’High Dynamic Range, entrambe le opzioni vanno bene, sempre che anche televisore o monitor siano compatibili. Il punto da non saltare, però, è la calibrazione HDR.

Nello stesso menu c’è Regola HDR: una procedura rapida, trenta secondi o poco più, in cui bisogna sistemare l’icona del sole finché resta appena visibile su sfondi chiari e scuri. Serve a evitare fari, insegne e riflessi bruciati, ma anche a non perdere dettagli in garage, locali e scene notturne. Una regolazione piccola, ma tutt’altro che inutile. Specie in un mondo aperto dove lo sguardo è sempre al lavoro.

Audio 3D personalizzato: traffico, spari e folla si leggono meglio

In un gioco come Grand Theft Auto 6, l’audio non fa solo da sottofondo. Motori, passi, dialoghi in strada, sirene e colpi d’arma aiutano a capire cosa succede intorno al giocatore. La PS5 usa il motore Tempest 3D AudioTech, pensato da Sony per creare una scena sonora tridimensionale. Il profilo di base, però, non sempre rende al meglio con la stanza, il televisore o le cuffie che si usano. Meglio quindi fare una regolazione manuale prima di entrare a Vice City. Si parte da Impostazioni, poi Audio.

Controller, cuffie e TV pronti per regolare video e audio su PS5 prima di partire per Vice City.

Chi gioca con gli altoparlanti del televisore deve scegliere Audio 3D per TV, seguire le istruzioni a schermo e attivare Abilita audio 3D per altoparlanti TV. La console chiede di calibrare il suono in base alla posizione dello schermo e al punto d’ascolto: un dettaglio che conta, soprattutto se si gioca dal divano e con il volume non troppo alto. Con le cuffie, invece, si entra in Audio 3D per cuffie e si crea un profilo audio 3D personalizzato. Se fatto con un minimo di attenzione, può aiutare a capire meglio da dove arriva un’auto, una voce alle spalle o uno sparo laterale. Non cambia il gioco. Cambia il modo in cui lo si percepisce.

DualSense tra immersione e comfort: vibrazione, grilletti e sessioni lunghe

Il DualSense resta uno dei tratti più riconoscibili dell’esperienza PS5. Feedback aptico, vibrazione fine e grilletti adattivi danno sensazioni diverse a superfici, accelerazioni e resistenze. In un mondo aperto pieno di auto, moto, armi e strade bagnate, queste funzioni possono dare più peso anche alle azioni più normali: premere l’acceleratore, frenare, attraversare un tratto sterrato.

Sono dettagli che nei menu dicono poco, ma dopo un’ora di gioco si sentono eccome. Non tutti, però, vogliono la stessa intensità. Chi pensa di passare molte ore su GTA 6 su PS5 potrebbe preferire una regolazione più morbida, meno faticosa per dita e polsi. Si trova tutto in Impostazioni, poi Accessori, quindi Controller (generale).

Da qui si possono cambiare l’intensità della vibrazione, la resistenza dei grilletti adattivi e il volume dell’altoparlante integrato nel controller. Abbassare il feedback di un livello non vuol dire rinunciare all’immersione. Vuol dire adattarla al proprio modo di giocare.

Prima di avviare GTA 6, meglio fare un ultimo giro nei menu, senza perderci troppo tempo. Per il video: Impostazioni > Schermo e video > Uscita video > HDR, poi Regola HDR per completare la calibrazione. Per l’audio: Impostazioni > Audio, scegliendo tra Audio 3D per TV e Audio 3D per cuffie, in base a ciò che si usa.

Per il controller: Impostazioni > Accessori > Controller (generale), dove si regolano vibrazione, grilletti adattivi e volume dello speaker. Sono modifiche semplici, si possono cambiare in ogni momento e non richiedono accessori extra, a parte un televisore o un monitor compatibile con l’HDR. Con le impostazioni già presenti su PlayStation 5, bastano pochi minuti per preparare la console a un titolo che arriva con aspettative altissime. Poi resta solo la parte che conta davvero: sedersi, avviare il gioco e vedere come Vice City risponde, pad alla mano.