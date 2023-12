Per CAPODANNO fai scorta di Prosecco: Set da 6 bottiglie Sant'Orsola in OFFERTA TOP

Il Capodanno è alle porte ed è ora di prepararsi a brindare! Il Set da 6 bottiglie di Sant’Orsola Prosecco D.O.C. Millesimato è ora disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile di soli 25,99€, grazie a uno sconto del 37%!

Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per arricchire la vostra cantina con un prosecco di alta qualità, perfetto per celebrare momenti indimenticabili o per rendere ogni giorno un po’ più speciale. Con il Sant’Orsola Prosecco, potrete godere di un’esperienza di degustazione raffinata e piacevole, il tutto a un prezzo eccezionale.

Sant’Orsola Prosecco D.O.C. Millesimato: caratteristiche delle bottiglie in offerta

Il Sant’Orsola Prosecco D.O.C. Millesimato si distingue per le sue specifiche tecniche di alta qualità. Prodotto nelle rinomate colline del Prosecco, questo spumante vanta una denominazione di origine controllata (D.O.C.), simbolo di autenticità e tradizione.

Ogni bottiglia racchiude l’essenza di uve Glera selezionate, offrendo un sapore delicato e un aroma fruttato che conquista al primo sorso.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo prosecco è il suo perlage fine e persistente, che crea una sensazione effervescente e invitante nel bicchiere. Il colore è un elegante giallo paglierino con riflessi verdognoli, mentre al naso si aprono note di mela verde, agrumi e fiori bianchi, che si fondono in un equilibrio armonioso e seducente.

Inoltre, il Sant’Orsola Prosecco D.O.C. Millesimato è perfetto per accompagnare una varietà di piatti, dai classici antipasti ai frutti di mare, rendendolo un compagno versatile per ogni occasione. Che stiate pianificando un brindisi speciale, una cena romantica o un incontro conviviale con amici, questo prosecco aggiungerà un tocco di classe e piacere al vostro tavolo.

A soli 25,99€ su Amazon, grazie ad uno sconto del 37%, il set da 6 bottiglie di Sant’Orsola Prosecco D.O.C. Millesimato è un’offerta da non perdere in attesa del Capodanno. Immergetevi in un’esperienza di degustazione che celebra la qualità e l’eleganza italiana!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.