Per anni l'abbiamo sognata ma era troppo costosa, adesso questa macchina per la cucina arriva da LIDL a 16 euro

Il funzionamento è semplice: aspira l’aria dalle buste, sigilla gli alimenti e aiuta a rallentare il deterioramento di carne, pesce, verdure e piatti già pronti. Non è una macchina professionale, e non pretende di esserlo. Ma a questo prezzo può fare gola a molte famiglie.

La Silvercrest da 130 W sarà in vendita da venerdì 16 ottobre nei punti vendita Lidl aderenti, con prezzo indicato a 17,99 euro. Come succede spesso con i piccoli elettrodomestici del marchio della catena, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio. E non è detto che il prodotto resti sugli scaffali a lungo. Chi fa spesso la spesa da Lidl lo sa: gli articoli da cucina a prezzo basso tendono a finire in fretta. “Se interessa davvero, meglio passare la mattina”, è il consiglio che capita di sentire nei supermercati quando si parla di offerte a quantità limitata.

Il motivo è facile da capire. Una macchina per il sottovuoto economica sotto i 20 euro parla a un pubblico largo: chi compra confezioni famiglia, chi congela porzioni singole, chi cucina in anticipo per tutta la settimana. Online si trovano prodotti simili, anche intorno ai 19,99 euro, ma l’offerta Lidl resta interessante per chi preferisce andare in negozio, vedere la confezione e portarla subito a casa. Senza aspettare la consegna. E senza costi in più.

Funzioni principali: aspirazione regolabile, Wet & Dry e programma Soft

La macchina sottovuoto Silvercrest funziona in modo automatico. Si inserisce la busta nel canale, si avvia il ciclo e l’apparecchio aspira l’aria prima di procedere alla sigillatura. Sul corpo macchina ci sono anche indicatori LED, utili per seguire le varie fasi senza dover aprire o interrompere il lavoro. È un prodotto pensato per l’uso quotidiano in cucina, non per ritmi da laboratorio o da ristorazione.

Una sigillatrice sottovuoto in uso per porzionare e conservare carne, pesce e verdure, ottimizzando lo spazio in frigo e freezer.

Tra le funzioni più utili c’è la regolazione dell’aspirazione in base al tipo di alimento. La modalità Wet & Dry distingue tra cibi umidi e secchi: da una parte carne, pesce o preparazioni con liquidi; dall’altra frutta secca, legumi, salumi e ingredienti da dispensa. C’è poi il programma Soft, pensato per alimenti più delicati, come frutta morbida, prodotti da forno o pesce fresco. In questi casi una pressione troppo forte potrebbe schiacciare tutto. Con questa modalità, invece, l’aspirazione è più graduale.

Da segnalare anche il collegamento per tubo flessibile, compatibile con contenitori e recipienti predisposti per il sottovuoto. Può servire, per esempio, per conservare sughi, piatti pronti o marinare carne e pesce nelle apposite vaschette. È una funzione che spesso si trova su modelli più costosi e che, in una cucina di casa, può rivelarsi più comoda di quanto sembri.

Uso in cucina: porzioni pronte e più spazio in frigo e freezer

L’uso più immediato della sigillatrice sottovuoto Lidl è legato alla spesa. Chi acquista vaschette grandi di carne o pesce può dividere tutto in porzioni, confezionarle una a una e sistemarle nel freezer occupando meno spazio rispetto agli imballaggi originali. Le buste, una volta tolta l’aria, diventano più piatte e si impilano meglio. Nel cassetto del congelatore, la differenza si nota.

Il sottovuoto aiuta anche a ridurre il rischio delle cosiddette bruciature da freddo, quelle zone secche e biancastre che compaiono sugli alimenti congelati male. Non fa miracoli e non sostituisce le normali regole di conservazione, ma limita il contatto con l’ossigeno e protegge meglio consistenza e sapore. Vale per bistecche, filetti di pesce, verdure già tagliate, formaggi stagionati e affettati. Anche chi prepara minestroni, ragù o piatti pronti può usarla per dividere le porzioni, sempre usando buste adatte e seguendo le indicazioni del produttore.

In molte case il problema è molto concreto: manca spazio. Una confezione ingombrante nel frigorifero, tre vaschette aperte, sacchetti chiusi alla meglio con mollette o nodi improvvisati. Il sottovuoto aiuta a mettere ordine, almeno in parte. E permette anche di comprare quantità maggiori quando ci sono offerte, senza dover consumare tutto subito o rischiare di dimenticare qualcosa in fondo al ripiano.

Limiti da valutare: pause tra i sigilli e larghezza massima delle buste

Prima di acquistare la Silvercrest da 17,99 euro, però, qualche limite va considerato. Il primo riguarda il raffreddamento tra una sigillatura e l’altra. Nei modelli domestici di fascia economica, la resistenza non è fatta per lavorare senza pause. Se dopo una grande spesa bisogna chiudere molte buste di fila, può essere necessario aspettare qualche minuto tra un ciclo e il successivo per evitare surriscaldamenti. Nulla di anomalo, ma è bene saperlo.

C’è poi la questione della larghezza massima delle buste, indicata intorno allo standard domestico di circa 30 centimetri. In pratica, l’apparecchio va bene per porzioni familiari, filetti, verdure, salumi e preparazioni comuni. Meno per tagli molto voluminosi o sacchetti di formato industriale. Chi pensa di confezionare pezzi interi di carne o di usarla ogni giorno per decine di buste dovrebbe orientarsi su una macchina più robusta, con motore e barra saldante di livello superiore.

Per tutti gli altri, il punto forte resta il rapporto tra prezzo e funzioni. La macchina sottovuoto Silvercrest Lidl è adatta a chi vuole iniziare a conservare meglio gli alimenti senza spendere troppo, a chi cucina spesso e a chi cerca un modo semplice per fare ordine in frigo e freezer. Non è indispensabile per tutti. Ma a 17,99 euro può diventare uno di quei piccoli strumenti che, alla fine, si usano più del previsto.