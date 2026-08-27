Pensi che il tuo telefono sia al sicuro dagli hacker? Controlla questi 5 dettagli

Controllare lo smartphone ogni tanto è una buona abitudine, perché alcune anomalie possono indicare app invasive, configurazioni sospette o account compromessi.

Questo non significa che batteria scarica o telefono caldo siano automaticamente la prova di un attacco: spesso le cause sono molto più banali. Il punto è cercare più segnali insieme e verificare soprattutto ciò che il dispositivo registra davvero, come traffico dati, attività in background, permessi e profili installati. Anche una semplice verifica mensile può aiutare a notare cambiamenti che, presi singolarmente, passerebbero facilmente inosservati.

Traffico dati e batteria: i primi due controlli

Il primo dettaglio è il consumo di dati mobili. Se un’app che usi poco compare improvvisamente tra quelle che hanno trasferito più traffico, vale la pena controllarla. Su iPhone la voce si trova nelle impostazioni Cellulare, mentre su Android il percorso cambia in base al produttore ma passa dalle sezioni dedicate a rete o utilizzo dati. Un aumento isolato può dipendere da backup, streaming o aggiornamenti; un’app sconosciuta che comunica molto in background merita invece attenzione.

Il secondo controllo riguarda batteria e attività in background. Sia iOS sia Android mostrano quali applicazioni stanno consumando più energia. Un’app che resta attiva per ore senza un motivo evidente può spiegare autonomia ridotta e surriscaldamento. Anche riavvii imprevisti o calore anomalo a telefono fermo possono essere segnali da approfondire, ma non sono prove di spyware: rete debole, batteria usurata, GPS, giochi e aggiornamenti possono produrre gli stessi effetti.

App, permessi strani e profili che non riconosci

Il terzo dettaglio sono le app installate e i permessi concessi. Una torcia, un gioco o un’app molto semplice non dovrebbe aver bisogno, senza una ragione chiara, di microfono, SMS, rubrica, posizione continua o servizi di accessibilità. Su Android conviene controllare anche Google Play Protect, che analizza periodicamente le applicazioni e può segnalare o bloccare software potenzialmente dannoso. Particolare attenzione va riservata alle app installate fuori dallo store ufficiale.

Il quarto controllo riguarda i privilegi speciali. Su iPhone bisogna verificare Impostazioni, Generali, VPN e gestione dispositivi: eventuali profili aziendali o scolastici possono essere perfettamente legittimi, ma su un telefono personale un profilo sconosciuto va chiarito prima di ignorarlo o rimuoverlo. Su Android è utile controllare app amministratore, accessibilità, VPN e altre autorizzazioni speciali. Su iPhone può aiutare anche Controllo di sicurezza, per rivedere rapidamente condivisioni e accessi sensibili.

Account, dispositivi collegati e falsi trucchi anti-hacker

Il quinto dettaglio è ciò che succede intorno al telefono. Bisogna controllare gli accessi recenti agli account, i dispositivi collegati, le sessioni aperte e gli avvisi di sicurezza di Google, Apple, WhatsApp o altri servizi importanti. Se compare un dispositivo che non riconosci, conviene revocare la sessione, cambiare password e attivare l’autenticazione a due fattori. Meglio controllare anche email e numeri di recupero associati, perché un account compromesso può aprire la strada ad altri servizi.

Attenzione invece ai codici come *#21#, spesso presentati online come test per scoprire se qualcuno “spia” il telefono. In realtà interrogano alcuni servizi di inoltro chiamate e il risultato può cambiare in base all’operatore: non rilevano malware o intercettazioni. Se più segnali coincidono, conviene aggiornare sistema e app, eseguire i controlli di sicurezza disponibili e rivolgersi, se il dubbio resta, all’assistenza ufficiale o a un tecnico qualificato. La protezione migliore nasce da verifiche concrete, non da trucchi virali.