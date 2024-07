Pennetta USB Lexar da 64GB a 11€ con le offerte del Prime Day 2024

La Pennetta USB Lexar da 64GB è una soluzione di archiviazione versatile e ad alte prestazioni. Questo dispositivo offre un design metallico elegante e robusto, caratterizzato dalla sua funzione 2 in 1 con connettori USB Type-C e USB Type-A, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, PC, laptop, TV, auto e impianti audio.

Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1, la Lexar JumpDrive E32c offre velocità di lettura fino a 100 MB/s, garantendo trasferimenti di file veloci ed efficienti. La funzione Plug and Play elimina la necessità di installare software aggiuntivi: basta inserire la pennetta nella porta USB del dispositivo e iniziare a utilizzarla immediatamente.

Il design interamente in metallo non solo conferisce un aspetto classico ed elegante alla pennetta, ma assicura anche una maggiore durata e affidabilità. La portabilità è un altro punto di forza di questa chiavetta USB. Con un piccolo anello progettato per portachiavi o cordini, puoi portare il tuo mondo digitale ovunque senza preoccuparti di perdere il dispositivo.

Per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità, tutti i prodotti Lexar vengono sottoposti a test approfonditi nei Lexar Quality Labs, strutture che contano oltre 1.100 dispositivi digitali. Con la Pennetta USB Lexar da 64GB, puoi essere certo di avere una soluzione di archiviazione e trasferimento dati che soddisfa elevati standard di qualità e affidabilità.