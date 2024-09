Pennetta USB Kingston da 128GB ad un PREZZO REGALATO (-55%)

La pennetta USB Kingston da 128 GB è una soluzione eccellente per chi cerca affidabilità e praticità nella memorizzazione dei dati. Questo dispositivo è realizzato dal rinomato marchio Kingston, noto per la qualità e la durabilità dei suoi prodotti.

Con una capacità di memoria di 128 GB, questa pennetta offre ampio spazio per archiviare documenti, foto, video e altri file importanti. L’interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1 garantisce trasferimenti dati rapidi e efficienti, rendendo il processo di copia e salvataggio dei file ancora più veloce. Inoltre, la velocità di scrittura è migliorata con una prestazione 2x.

Un’altra caratteristica notevole di questa pennetta USB è la sua funzione antiurto, che protegge il dispositivo da danni causati da urti o cadute accidentali, assicurando la sicurezza dei dati memorizzati. Il pratico connettore USB è protetto da un solido cappuccio, che previene danni alla connessione e mantiene la pennetta in perfette condizioni.

La grande asola sulla pennetta consente di agganciarla facilmente a un portachiavi, per una comodità senza pari. Inoltre, la pennetta è disponibile in molteplici colorazioni, che variano a seconda della capacità, permettendo di scegliere un design che si adatta ai propri gusti. Compatibile con Windows 11, 10, macOS, Linux e Chrome OS, questa pennetta USB Kingston rappresenta una scelta versatile e pratico per tutti gli utenti.

Su Amazon, oggi, la pennetta USB Kingston viene scontata del 55% e venduta a soli 8,90€. Approfittane ora!