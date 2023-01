Archivia i dati e portali in viaggio con la penna USB DataTraveler Exodia da 64GB di Kingston. Progettata per un facile trasporto, questa chiavetta USB è dotata di anello portachiavi e cappuccio protettivo. Utilizzando una connessione USB 3.2 Gen 1 di tipo A, è compatibile con Windows, macOS, Linux e Chrome OS. Acquistala ora su Amazon a soli 6 euro e spiccioli grazie allo sconto del 39%.

Tu non devi fare altro che aggiungere la penna USB al carrello. Ad applicare lo sconto ci penserà Amazon. Minimo sforzo, massima resa.

La chiavetta usa uan connessione tramite USB 3.2 Gen 1 e offre un throughput massimo di 5 Gb/s ed è sinonimo di USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0. In termini di velocità di trasferimento, l’unità flash Kingston DataTraveler Exodia da 64GB non ha eguali. Può raggiungere circa 80 Mb/s nei test, il che dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte degli utenti, ma potrebbe non essere sufficiente per coloro che devono trasferire file estremamente grandi. Per file più piccoli come piccoli video e foto, DataTraveler è più che sufficiente.

Infine, l’unità flash Kingston DataTraveler Exodia da 64GB è un acquisto interessante grazie al suo prezzo basso. Altre unità simili con le stesse prestazioni ma con un marchio diverso sono molto più costose. Puoi persino pagare il doppio del prezzo di un DataTraveler su un’unità con le stesse velocità di trasferimento e capacità solo perché indossa un nome di produttore diverso.

In breve, la penna USB Kingston Exodia ha un prezzo perfetto e velocità di trasferimento sufficienti per la maggior parte delle esigenze quotidiane. Approfitta ora dello sconto del 39% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.