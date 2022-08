Pellicola MacBook Pro: proteggi Touch Bar e Trackpad a 13€

Su Amazon, c’è un’interessante prodotto che consente di proteggere Touch Bar e Trackpad del prezioso MacBook Pro. Queste pellicole sono prodotte da Spigen, un marchio che è una garanzia, e costano solo 13€ e spicci tutto incluso.

Touch Bar e Trackpad sono due dei componenti più delicati del Mac. Se uno dei due si guasta o si graffia, è necessario sostituire l’intero blocco tastiera+scocca superiore. Con una spesa che potete immaginare.

Ecco perché conviene proteggerle in modo adeguato. Le pellicole che vi proponiamo sono di altissima qualità, e molto sensibili al tocco. In altre parole, non sentirete differenza rispetto ai materiali originali, né per quanto concerne i tempi di risposta né per la sensazione sul dito.

Inoltre, godono anche di un rivestimento oleorepellente, il che significa zero impronte digitali, più igiene e meno interventi di pulizia. Inoltre, sono antigraffio e resistenti agli urti. Sono compatibili coi MacBook Pro 13″ con Touch Bar (e tasto Esc fisico).

Acquista le pellicole Spigen per MacBook Pro a soli 13,99€ incluse spedizioni rapide Prime.