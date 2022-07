Apple spesso sottolinea quanto i suoi Apple Watch siano resistenti, tanto all’acqua e al sudore quanto agli urti involontari, che spesso possono verificarsi vista la natura “da polso” del dispositivo. Tuttavia, l’utilizzo di una pellicola protettiva non sarebbe una idea così cattiva, e oggi in offerta c’è quella a marchio Belkin.

La pellicola proteggi schermo Belkin OVG001ZZBLK per Apple Watch Series 4 e Series 5 con cassa da 40mm è attualmente in sconto su Amazon e passa da 24,99 euro a 14,99 euro. È venduta e spedita da Amazon, e i costi di spedizione sono azzerati grazie a Prime.

Questo proteggi schermo di Belkin è sottile e resistente ed è progettato per garantire la massima nitidezza e un’esperienza ottimale del touchscreen. I bordi sono curvi e forniscono una protezione extra contro l’usura quotidiana, mentre la finitura resistente all’acqua garantisce un’aderenza ottimale allo schermo.

Il Proteggi schermo ScreenForce TrueClear Curve – questo è il suo vero nome, per fortuna – per Apple Watch include il supporto Easy Align, per una installazione rapida, semplice e soprattutto allineata. Una volta applicata, risulterà difficile ricordarsi della sua presenza sul display dell’Apple Watch.