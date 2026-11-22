GTA 6 è arrivato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel novembre 2026, riportando i giocatori tra le strade di Vice City.

Chi deve ancora acquistare una console si trova davanti a una scelta concreta: PS5 o Xbox? Il prezzo del titolo è simile, ma quello delle macchine cambia parecchio, così come alcune opzioni legate alla qualità grafica e alle prestazioni. Anche PC e Nintendo Switch 2 entrano nel confronto, pur restando fuori dalle versioni disponibili al lancio: ecco cosa valutare prima di spendere.

PS5 e Xbox Series X, stesso GTA 6 ma prezzi molto diversi

Sul gioco in sé cambia poco: GTA 6 su PS5 e Xbox Series X parte dallo stesso prezzo. Secondo PCMag, la Standard Edition costa 79,99 dollari, mentre la Ultimate Edition arriva a 99,99 dollari, con contenuti extra come veicoli e missioni.

Il vero scarto, quindi, è nell’hardware. La PlayStation 5 da 1 TB viene indicata a 649,99 dollari, contro i 799,99 dollari di una Xbox Series X equivalente. Anche scegliendo una console solo digitale, il divario resta: PS5 Digital a 599,99 dollari, Xbox senza lettore a 749,99 dollari. E non è un dettaglio, visto che al momento GTA 6 è disponibile solo in digitale: una scelta discussa, certo, ma che rende più interessanti le versioni senza disco.

Quanto alle prestazioni, PCMag parla di un’esperienza solida su PS5 base, con obiettivo a 30 fps e qualche calo solo nelle scene più cariche, tra traffico, inseguimenti e caos cittadino. In sostanza: meglio del previsto. Non un debutto zoppicante, ma un titolo rifinito per console ormai mature. A parità di resa, il prezzo porta dritto verso PS5.

PS5 Pro, Series S e cloud gaming: le alternative tra spesa e grafica

Chi vuole vedere Vice City nella forma più curata può guardare alla PS5 Pro. Secondo Rockstar, anche lì GTA 6 resta a 30 fotogrammi al secondo, ma offre un ray tracing migliorato, con luci e qualità visiva più convincenti. È però la scelta più cara: PCMag parla di 899,99 dollari, una cifra che ha senso solo per chi cerca la resa migliore disponibile al lancio.

Dall’altra parte c’è Xbox Series S, venduta a 499,99 dollari: meno potente, ma capace di far girare il gioco con compromessi accettabili. Rockstar, del resto, con Red Dead Redemption 2 ha già mostrato di saper tirare fuori molto anche da hardware meno spinti.

Per chi non vuole comprare subito una console nuova, resta anche la strada dello streaming con Xbox Cloud Gaming, incluso sulle console Xbox compatibili e perfino su Xbox One. La qualità, però, viene indicata su livelli vicini a Series S: comoda, sì, ma non certo la soluzione più brillante sul piano grafico.

PC e Switch 2 fuori al lancio: cosa può succedere dopo l’esordio su console

Per ora la sfida di GTA 6 al lancio è solo tra Sony e Microsoft. Niente versioni disponibili per PC o Nintendo Switch 2. Una conversione PC, secondo la lettura di PCMag, sembra comunque probabile, anche se Rockstar non ha ancora annunciato date ufficiali. È una strada già vista con i giochi più recenti dello studio: prima le console, poi il computer, spesso con grafica più spinta, frame rate più alti e supporto alle mod.

Più incerto il caso Switch 2. La nuova console Nintendo sta attirando produzioni importanti e in passato ha già ospitato titoli Rockstar, ma portare GTA 6 lì sopra richiederebbe un lavoro tecnico tutt’altro che semplice.

Per chi deve scegliere adesso, quindi, il quadro resta chiaro: se contano prezzo, disponibilità immediata e prestazioni solide, la PS5 è la console più conveniente per entrare a Vice City senza spendere più del necessario.