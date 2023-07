PC HP da 15,6" in MEGA OFFERTA su Amazon: ULTIMISSIMI disponibili!

: con una memoria di archiviazione di 512 GB, avrai spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi file, foto, video e documenti importanti senza problemi di spazio.

: Il display da 15,6 pollici offre una risoluzione Full HD per una qualità visiva impeccabile. goditi immagini e video nitidi e dettagliati con colori vibranti.

: grazie alla batteria di lunga durata, potrai utilizzare il tuo PC per ore senza doverti preoccupare di ricaricarlo frequentemente. Lavora, studia o guarda i tuoi film preferiti senza interruzioni.

Connessioni versatili

: Il PC HP dispone di diverse porte, tra cui porte USB, HDMI e jack per cuffie, per collegare facilmente dispositivi esterni come mouse, stampanti, monitor e cuffie.