Ho spostato questi dispositivi sulla banda a 5 GHz del mio router e finalmente il Wi-Fi ha smesso di bloccarsi

Il campanello d’allarme è quasi sempre lo stesso: sul telefono la rete Wi-Fi 5 GHz c’è, sul computer invece no. Oppure il PC si collega alla rete con lo stesso nome, ma resta sulla banda 2,4 GHz, più lenta e spesso intasata, soprattutto nei condomini. A volte la rete compare per pochi secondi e poi sparisce. Succede dopo aver cambiato router, dopo un aggiornamento di Windows o dopo qualche modifica fatta dall’app dell’operatore.

Prima di mettere mano a impostazioni più delicate, conviene partire dalla cosa più semplice: verificare che il router stia davvero trasmettendo su entrambe le bande.

Molti modem usano un unico nome di rete, con la funzione Smart Connect o band steering: in pratica è il dispositivo a scegliere se collegarsi a 2,4 GHz o a 5 GHz. Per capirlo bisogna entrare nel pannello del router, di solito da 192.168.1.1 o dall’app del gestore, e controllare che le due bande siano attive. “Vedevo una sola rete e pensavo fosse tutto a posto”, è una frase che i tecnici sentono spesso. Poi si scopre che, in quel momento, la 5 GHz era semplicemente spenta.

PC senza rete a 5 GHz: i segnali da controllare subito

Il nodo principale è la scheda Wi-Fi del PC. Non tutti i computer, specie quelli più vecchi o di fascia economica, supportano la banda a 5 GHz. Per collegarsi serve una scheda compatibile con standard come Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) oppure, sui modelli più recenti, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7. Se il dispositivo supporta soltanto 802.11b/g/n su 2,4 GHz, la rete a 5 GHz non apparirà mai. Non è un malfunzionamento: è un limite del componente.

Router e laptop su una scrivania, scena tipica di diagnosi dei problemi di connessione Wi‑Fi a 5 GHz.

Su Windows il controllo è rapido: basta aprire il Prompt dei comandi e digitare netsh wlan show drivers. Alla voce “Tipi radio supportati” vanno cercate sigle come 802.11ac o 802.11ax. Se mancano, la compatibilità è quantomeno incerta. Su macOS le informazioni si trovano nelle impostazioni di sistema o nel resoconto hardware, nella sezione Wi-Fi.

Occhio anche ai driver: una scheda compatibile, ma con driver vecchi o danneggiati, può non agganciarsi alla banda giusta. In quel caso conviene scaricare l’aggiornamento dal sito del produttore del PC — Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer — oppure da quello del chip wireless, come Intel, Realtek o MediaTek.

Router a 5 GHz: canali, banda e impostazioni che possono bloccare tutto

Anche con un PC compatibile, il problema può stare nel router 5 GHz. Alcuni computer digeriscono male certi canali, soprattutto quelli DFS, usati per ridurre le interferenze con radar e altri apparati. Se il router sceglie da solo un canale alto, per esempio oltre il 100, il PC potrebbe non vedere la rete oppure metterci diversi minuti prima di trovarla. La prova più semplice è impostare a mano un canale più comune, come 36, 40, 44 o 48, salvare le modifiche e riavviare il router.

Conta anche la larghezza di banda. I router più recenti permettono canali da 20, 40, 80 o 160 MHz. Più il canale è largo, più può salire la velocità teorica. Ma crescono anche i possibili problemi con dispositivi non recentissimi. Se il PC non si collega, meglio provare prima con 80 MHz o 40 MHz, lasciando da parte i 160 MHz almeno nei primi test. Da controllare anche la sicurezza: una rete impostata solo su WPA3 può creare grattacapi alle schede più vecchie. La modalità mista WPA2/WPA3 spesso risolve senza abbassare troppo la protezione. Dettaglio piccolo, ma importante: dopo ogni modifica il router va riavviato e sul PC bisogna dimenticare la vecchia rete salvata.

Come risolvere: aggiornamenti, rete separata e alternative alla 5 GHz

La strada più concreta passa da tre mosse: aggiornare i driver Wi-Fi, riavviare il router dual band e separare per qualche minuto i nomi delle reti, ad esempio “Casa_2G” e “Casa_5G”. Così si vede subito quale banda viene rilevata dal PC e quale no. Se la rete a 5 GHz compare dopo aver diviso gli SSID, il problema era probabilmente nella gestione automatica del band steering. Se invece non compare ancora, bisogna tornare sui controlli: compatibilità della scheda, canali e impostazioni di sicurezza.

Quando il limite è hardware, la soluzione più semplice è un adattatore Wi-Fi USB dual band, meglio se compatibile almeno con Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6. Costa poco, si installa in pochi minuti e può allungare la vita a un portatile ancora valido. Se invece la priorità è la stabilità — smart working, gaming, videoconferenze — il cavo Ethernet resta spesso la scelta più sicura.

La banda a 5 GHz offre buone prestazioni, ma copre meno distanza della 2,4 GHz e soffre di più muri spessi, porte blindate e solai. Se il router è lontano, un sistema mesh Wi-Fi o un access point cablato può fare meglio di qualunque modifica software. Prima della velocità, insomma, viene la connessione. Quella che regge davvero.