PC Desktop 16 GB di RAM, 480 GB SSD a SOLI 169,91€ grazie al doppio sconto eBay

Su eBay è arrivata un’offerta che non potrai ignorare: il Pc Desktop Computer Assemblato Core i5-3470 è ciò che fa per te, e ora è disponibile su eBay a un prezzo straordinario di soli 169,91€. Grazie allo sconto del 23% e all’utilizzo del codice NOVEDAYS, puoi godere di un risparmio aggiuntivo di 29,99€. Un’offerta così conveniente è rara, quindi affrettati a cogliere questa opportunità.

PC Desktop Core i5 16 GB di RAM, SSD 480 GB a soli 169,91€ con il doppio sconto eBay

Questo PC assemblato è una vera e propria centrale di potenza. Al suo cuore troverai un processore Intel Core i5-3470, noto per le sue prestazioni affidabili e velocità di elaborazione. Combinato con 16GB di RAM, questo computer garantisce una navigazione fluida, multitasking efficiente e tempi di risposta rapidi, ideali sia per il lavoro d’ufficio che per il gaming amatoriale.

Ma non è tutto: il PC vanta anche un SSD da 480GB, garantendo spazio di archiviazione ampio e velocità di avvio e accesso ai dati fulminea. Questo significa che i programmi si apriranno in un batter d’occhio e i tempi di caricamento saranno minimi. E con Windows 10 Pro preinstallato, avrai accesso a tutte le ultime funzionalità e aggiornamenti di sicurezza, con una interfaccia utente intuitiva e personalizzabile.

Il Pc Desktop Computer Assemblato Core i5-3470 è un’opzione eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e performante senza spendere una fortuna. Che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di tecnologia, questo PC soddisferà tutte le tue esigenze. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su eBay: visita subito il sito e rendi tuo il Pc Desktop Computer Assemblato Core i5-3470 a un prezzo che non troverai da nessun’altra parte. Affrettati, l’offerta è limitata!