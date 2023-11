PAZZESCO: Telecomando vocale Alexa Pro al MINIMO storico per il Black Friday!

Il Black Friday Amazon ha portato una sorpresa imperdibile per gli amanti della tecnologia e del comfort: il Telecomando vocale Alexa | Pro è ora disponibile a soli 29,99€, con un incredibile sconto del 25% sul prezzo originale.

Questa offerta è un’occasione unica per aggiornare la tua esperienza di intrattenimento domestico, ma affrettati, è valida solo per questo weekend!

Il Telecomando vocale Alexa | Pro non è solo un semplice telecomando, ma un vero e proprio centro di controllo per la tua casa intelligente. Dotato di funzionalità Trova il mio telecomando, non dovrai più preoccuparti di perderlo tra i cuscini del divano. Basta un comando vocale ad Alexa, e il telecomando emetterà un suono per farsi trovare facilmente.

La retroilluminazione dei pulsanti, attivata dal movimento, è una caratteristica distintiva che rende il telecomando perfetto per l’uso in ambienti bui, come durante le serate film. Questa funzione non solo aggiunge un tocco di stile, ma è anche estremamente pratica.

Inoltre, il telecomando include due pulsanti personalizzabili, che ti permettono di creare scorciatoie per i tuoi canali e app preferiti, oltre a molti comandi di Alexa. Questa personalizzazione rende l’esperienza utente più fluida e intuitiva.

Un’altra caratteristica notevole è l’apposito pulsante per le cuffie, che consente di accedere rapidamente al menu Bluetooth per associare le tue cuffie wireless. Questo dettaglio è particolarmente utile per chi ama immergersi nel proprio intrattenimento senza disturbare gli altri.

Acquistalo ora su Amazon a un prezzo incredibile e goditi la comodità e l’innovazione che solo questo dispositivo può offrirti. Ricorda, l’offerta è valida solo per questo weekend di Black Friday!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.