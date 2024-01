PAZZESCO: iPhone 15 Nero PRECIPITA di oltre 200€ solo per poco tempo!

Lo desideri da sempre, e ora puoi averlo a un prezzo davvero incredibile da credere: Apple iPhone 15 è ora disponibile su eBay a soli 798,90€. Sembra incredibile, ma è vero: uno sconto eccezionale del 22%, che ti farà risparmiare oltre 230€ sul tuo acquisto, ma solo fino a esaurimento scorte!

Dotato di una generosa memoria da 128GB e della rivoluzionaria tecnologia 5G, l’iPhone 15 Nero si presenta come un’opportunità di acquisto imperdibile. Il prezzo è drasticamente diminuito, passando dai 1029,00€ originali a soli 798,90€, ma solo per un periodo limitato. Non lasciartelo sfuggire!

L’iPhone migliore di sempre al prezzo più basso di sempre

Esplora le caratteristiche che rendono l’iPhone 15 il miglior smartphone Apple di sempre. Elenchiamo di seguito alcune delle caratteristiche dell’iPhone 15 Nero da 128GB, sicuri che ti convinceranno a cogliere questa incredibile opportunità con uno sconto del 22%:

La Dynamic Island ti offre notifiche e attività in tempo reale, garantendo che nulla sfugga alla tua attenzione.

ti offre notifiche e attività in tempo reale, garantendo che nulla sfugga alla tua attenzione. Nel nuovo design, il colore del vetro posteriore è fuso direttamente nel materiale.

del vetro posteriore è fuso direttamente nel materiale. La nuovissima fotocamera principale dell’iPhone 15 cattura foto ad altissima risoluzione da 48MP.

principale dell’iPhone 15 cattura foto ad altissima risoluzione da 48MP. Dettagli accurati e colori più intensi faranno la differenza nei tuoi ritratti.

Il potente chip A16 Bionic è il cuore che consente all’iPhone 15 di offrirti molteplici funzioni avanzate.

è il cuore che consente all’iPhone 15 di offrirti molteplici funzioni avanzate. Il nuovo connettore USB-C ti consente di caricare il tuo iPhone 15 con lo stesso cavo utilizzato per il Mac o l’iPad.

L’iPhone è dotato di due funzioni di sicurezza progettate per salvarti la vita: SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti.

Stai ancora riflettendo? Questa offerta straordinaria non durerà a lungo! Approfitta di questa incredibile opportunità su eBay per ottenere l’iPhone 15 nella variante Nero da 128GB a soli 798,90€, grazie a uno sconto del 22%, che si traduce in un risparmio di oltre 230€ per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.