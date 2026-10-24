Passaporto direttamente online, dopo l'aggiornamento entrano nel Wallet

Attenzione, però: non manda in pensione il documento fisico. La procedura passa dall’app Google Wallet e richiede pochi passaggi: scansione del passaporto, lettura del chip e verifica dell’identità. Il limite è scritto nero su bianco dalla stessa app: il pass digitale “non è un documento di identità ufficiale”.

Per aggiungere il passaporto italiano su Google Wallet servono l’ultima versione dell’app Google Wallet e dei Google Play Services, il pacchetto di sistema che fa funzionare molti servizi Google sugli smartphone Android. Come spesso accade con queste novità, il rilascio non arriva per tutti nello stesso momento: alcuni utenti hanno già visto comparire la funzione, altri potrebbero dover aspettare ancora.

C’è poi un requisito tecnico indispensabile: lo smartphone deve avere il chip NFC, perché l’app deve leggere il chip di sicurezza inserito nel passaporto. Serve anche il passaporto fisico, aperto e a portata di mano, meglio se in una stanza ben illuminata. Durante la registrazione viene chiesto anche un breve video-selfie, usato per controllare che la persona davanti alla fotocamera sia davvero il titolare del documento. In base alle prove segnalate dagli utenti, l’operazione richiede circa dieci minuti, anche meno se tutto va liscio al primo tentativo.

La procedura guidata: scansione della pagina dati e lettura del chip del passaporto

Si parte dall’app Google Wallet. Dalla schermata iniziale bisogna toccare il pulsante “+” e scegliere “Documenti di identità e informazioni personali”. A quel punto si apre la sezione per creare un Pass ID, con la spiegazione della condivisione sicura dei dati personali. Subito dopo viene chiesto di selezionare la regione del documento: per il passaporto italiano bisogna indicare “Italia”.

Uno smartphone legge il chip del passaporto con NFC, passaggio chiave per aggiungere un documento digitale nel wallet.

Il passaggio centrale è la registrazione del documento. Dopo aver accettato le condizioni mostrate nella schermata di verifica, l’utente deve inquadrare la pagina del passaporto con i dati personali e la fotografia, cioè la seconda pagina del documento italiano. Chi vuole può inserire i dati a mano, ma la scansione automatica è la strada più veloce: basta tenere fermo il passaporto nell’inquadratura finché l’app non mostra la scritta “Scansionato”.

Poi arriva la lettura del chip di sicurezza del passaporto. Google Wallet chiede di appoggiare lo smartphone sulla copertina posteriore del documento e di spostarlo leggermente finché il lettore NFC non completa l’operazione. È un passaggio simile a quello già visto in altre app per l’identificazione digitale: qualche secondo di contatto e poi la conferma che i dati del passaporto sono stati letti.

Verifica dell’identità: video-selfie, revisione biometrica e tempi di attivazione

Finita la scansione, si passa alla verifica della persona. Google Wallet mostra alcuni consigli per il selfie video e chiede di muovere la testa in varie direzioni, così da evitare che al posto del volto reale venga usata una semplice fotografia. È una fase rapida, ma va fatta bene: luce sufficiente, viso ben visibile e niente movimenti bruschi.

Alla fine della registrazione, l’app chiede quale tipo di controllo usare. La modalità indicata come più rapida è la verifica con tecnologia biometrica, alternativa alla revisione manuale. Una volta scelta, Google Wallet avvisa che le informazioni sono “in corso di revisione per la verifica dell’identità”. Nei test segnalati, la notifica “Nuovo Pass ID aggiunto” è arrivata dopo circa due minuti, ma i tempi possono cambiare in base al telefono, alla qualità delle immagini e ai controlli del sistema.

Fino alla conclusione della verifica, il Pass ID compare già nella schermata principale dell’app, ma non è ancora utilizzabile. Quando il controllo termina, l’utente riceve una notifica e può aprire la scheda del documento digitale direttamente dentro Google Wallet. Un passaggio rapido, quasi nascosto. Ma è quello che rende attivo il pass.

Limiti del Pass ID: QR code, impostazioni e perché non sostituisce il documento ufficiale

Una volta attivato, il passaporto digitale in Google Wallet offre alcune funzioni. Può essere aggiunto tra i pass preferiti, consultato dalla schermata iniziale e usato per generare un QR code per condividere le informazioni del passaporto. Dal menu con i tre puntini si entra nelle impostazioni: qui si possono vedere e gestire le attività, controllare i dettagli del documento, leggere le modalità d’uso oppure rimuovere il Pass ID dal portafoglio digitale.

Il punto decisivo riguarda però i limiti legali. Nella pagina del pass, Google avverte che il Pass ID non è un documento di identità ufficiale né un sostituto del passaporto fisico. In pratica: può essere utile per condividere dati dove il sistema è accettato, ma non permette di lasciare a casa il documento originale quando serve per viaggiare, farsi identificare da un’autorità o completare procedure che richiedono l’esibizione del passaporto.

La novità resta comunque un altro passo verso i documenti personali digitali su Android, insieme a carte, biglietti, tessere e strumenti di pagamento già presenti in Google Wallet. Per ora, però, meglio non fare confusione: il passaporto italiano digitale è un supporto utile, non il documento vero. Quando conta davvero, il passaporto resta quello fisico.