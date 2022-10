Non si commette un errore dicendo che gli iPhone sono dei dispositivi “tuttofare”. Li usiamo ogni giorno – e per tante ore – per scattare foto, registrare video, guardare contenuti in streaming, ascoltare musica e anche come navigatore. Proprio per questo motivo è consigliabile avere sempre con sé un power bank. Se poi è magnetico ed è di dimensioni incredibilmente compatte, tanto meglio.

In queste ore, grazie al coupon del 30% puoi acquistare il pack che include due power bank magnetici da 5000mAh compatibili con iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 a soli 27,99 euro. Ti consiglio di aggiungerlo subito al carrello, perché la richiesta è alta e la promozione potrebbe avere breve durata.

Il power bank di Fahefana utilizza un modulo di assorbimento magnetico e si aggancia in modo assolutamente stabile al retro del tuo iPhone, compresi gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Il design è sottile e leggero, quindi il gadget che sfrutta il MagSafe non crea alcun fastidio al modulo della fotocamera. La superficie esterna è antiscivolo, per un buon grip.

L’accessorio da 5000mAh (cad) è in grado di sprigionare la potenza e la velocità della ricarica rapida ed è munito anche di un input/output USB-C da 12W. E puoi andare sul sicuro, perché questo power bank integra un sistema di sicurezza che regola in automatico la potenza e la ricarica, in modo da evitare surriscaldamenti e altre anomalie che potrebbero danneggiare il dispositivo in ricarica e il gadget stesso.

⚠️ Ricorda che per ottenere lo sconto del 30% devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. ⚠️