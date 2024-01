OTTIMIZZA il tuo lavoro con il Kit Tastiera e Mouse wireless Logitech a MENO DI 50€

Lo smartworking è sempre più comune e, per questo, è necessario ottimizzare la propria postazione di lavoro con strumenti efficienti e all’avanguardia. Per lavorare al meglio ovunque tu sia, non farti scappare il Kit tastiera e mouse wireless Logitech a soli 49 euro su Amazon grazie ad un mega sconto del 38%.

Kit tastiera e mouse wireless Logitech: la combo perfetta per lo smartworking

La Logitech Pebble 2 Combo è formata da una tastiera e un mouse wireless adatti a migliorare la tua esperienza di lavoro o intrattenimento quotidiano in qualsiasi luogo tu sia.

Con entrambi i dispositivi è possibile lavorare per ore e ore senza preoccupazioni: basti pensare che la batteria della tastiera Bluetooth ha una durata massima di 3 anni, mentre quele del mouse di 2 anni. In più offrono una discrezione massima nel lavoro: la tastiera è dotata di digitazione discreta simile a quella su laptop, e all stesso modo il mouse si contraddistingue per la tecnologia Silent Touch che riduce il rumore del 90%.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al collegamento wireless immediato ed, inoltre, il kit è multidispositivo: è possibile usare il Bluetooth per connettere fino a tre dispositivi che utilizzano diversi sistemi operativi e passare dall’uno all’altro semplicemente facendo clic sul pulsante Easy-Switch.

Per concludere, entrambi gli strumenti sono supersottili, compatti e leggeri: ciò vuol dire che possono essere trasportati ovunque senza il minimo ingombro così da averli sempre a portata di mano in caso di necessità.

