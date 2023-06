Ottieni il massimo dai tuoi ALLENAMENTI con la Xiaomi Redmi Smart Band: oggi a MINI PREZZO

Abbiamo scovato l’accessorio che devi assolutamente avere se sei un appassionato di fitness e desideri monitorare le tue attività fisiche in modo intelligente. Parliamo della Xiaomi Redmi Smart Band 2, il dispositivo di alta qualità oggi disponibile a soli 24,99€, con uno sconto del 29%!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. È ora di prendere il controllo del tuo benessere ed allenarti con un compagno affidabilissimo! La promozione è limitatissima quindi ti consigliamo di affrettarti.

Xiaomi Redmi Smart Band 2: tutte le funzionalità

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 è il compagno ideale per il tuo stile di vita attivo. Dotata di una serie di funzioni avanzate, questa smart band ti aiuterà a monitorare con precisione le tue attività quotidiane, rendendo ogni allenamento più efficace e motivante.

Approfitta delle numerose funzionalità di questa smart band. Misura il tuo battito cardiaco in tempo reale, monitora il sonno per garantirti un riposo ottimale e tiene traccia dei tuoi passi, delle calorie bruciate e della distanza percorsa. Con la funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, sarai in grado di valutare il tuo livello di ossigenazione in modo accurato.

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 è anche resistente all’acqua fino a 50 metri, quindi puoi indossarla tranquillamente anche durante le tue nuotate o sotto la doccia. Il suo display a colori ad alta definizione ti permette di visualizzare chiaramente le tue informazioni, e grazie alla batteria a lunga durata, non dovrai preoccuparti di ricaricarla frequentemente.

Un’altra caratteristica eccezionale di questa smart band è la sua compatibilità con l’applicazione Mi Fit, che ti consente di analizzare e monitorare in modo dettagliato le tue attività, impostare obiettivi personalizzati e confrontarti con gli amici. Potrai anche ricevere notifiche sul tuo polso, come messaggi, chiamate in arrivo e promemoria di sedentarietà, per rimanere sempre connesso senza dover tenere il telefono in mano.

Con uno sconto del 29% su Amazon, la Xiaomi Redmi Smart Band 2 è un vero affare. Oggi potrai aquistarla a soli 24,99€, ma ricorda che l’offerta è limitata quindi non c’è tempo da perdere!

