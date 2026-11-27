Sono loro i tre segni zodiacali più fortunati dell’anno, almeno guardando ai principali transiti planetari e in particolare al passaggio di Giove tra Leone e Vergine. Una precisazione è d’obbligo: non si tratta di una previsione scientifica, ma di una lettura basata sull’astrologia tradizionale e sulle posizioni dei pianeti nel corso dell’anno. Il quadro, però, è piuttosto netto: prima parte del 2027 più favorevole ai segni di Fuoco, seconda metà più concreta, con al centro lavoro, denaro e scelte personali.

Il primo segno indicato dall’analisi è il Leone, che potrà contare su Giove nel segno fino al 26 luglio 2027. Per l’astrologia, è un passaggio legato a crescita, fiducia, visibilità e nuove occasioni. Tradotto: per i nati tra fine luglio e agosto potrebbe essere il momento giusto per esporsi di più, chiedere spazio, far partire un progetto o riprendere in mano un’ambizione lasciata in sospeso.

Sul lavoro, la prima metà dell’anno si annuncia più movimentata: colloqui, incarichi, collaborazioni o possibili cambi di ruolo da valutare con calma. “Il Leone rende meglio quando sente di poter stare al centro della scena”, ripetono spesso gli astrologi. Nel 2027, almeno fino all’estate, questa spinta potrebbe farsi sentire.

Spazio anche all’amore, soprattutto per chi cerca nuovi incontri o per le coppie pronte a dare basi più solide a un progetto comune. Da fine luglio, però, il tono cambia: meno riflettori, più concretezza. Sarà il momento di capire cosa può diventare risultato e cosa, invece, conviene lasciar andare.

Sagittario favorito da viaggi, contatti e nuove opportunità professionali

Sul secondo gradino del podio c’è il Sagittario, favorito nella prima parte del 2027 dal buon rapporto con Giove in Leone. Un transito che, nella lettura astrologica, richiama espansione, studio, viaggi e apertura verso persone e ambienti nuovi. Per i nati sotto questo segno, l’anno potrebbe partire con una voglia più forte di cambiare aria: un trasferimento, un corso, una collaborazione fuori dal giro abituale, magari nata da una chiacchierata casuale o da un contatto tenuto vivo a distanza. Il punto è il movimento.

Scrivania con laptop e appunti astrologici, immagine simbolo dell’oroscopo 2027 e dell’analisi dei segni più fortunati.

Non solo fisico, anche mentale. Il Sagittario potrebbe trovare occasioni interessanti proprio dove di solito non guarda: in un viaggio di lavoro, in una proposta arrivata da un ex collega, in un progetto rimasto fermo e poi tornato attuale. Sul piano professionale, l’analisi segnala più fiducia personale: utile per chi vuole presentare un’idea, candidarsi per un ruolo diverso o provare una strada autonoma. Nella seconda metà dell’anno, però, servirà più metodo. Meno slancio e più ordine, perché le opportunità, senza una base solida, rischiano di restare soltanto buone intenzioni.

Vergine protagonista da fine luglio: lavoro, soldi e scelte di vita al centro

La Vergine entra tra i tre segni più favoriti soprattutto per quello che accadrà nella seconda metà del 2027, quando Giove entrerà nel segno il 26 luglio. È una data chiave nella lettura astrologica dell’anno, perché sposta l’attenzione dall’energia espansiva del Leone a un terreno molto più pratico: lavoro, gestione dei soldi, salute quotidiana e priorità da rimettere in ordine.

Per i nati tra fine agosto e settembre potrebbe aprirsi una fase di maggiore fiducia, ma senza colpi di scena forzati. Qui la fortuna passa da scelte ragionate, passi misurati e capacità di correggere ciò che non va. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove responsabilità, una proposta più stabile, la possibilità di migliorare la propria posizione o di riorganizzare un’attività già avviata. Anche il denaro avrà un ruolo importante.

La Vergine, segno spesso legato alla pianificazione, potrebbe sentire il bisogno di sistemare conti, investimenti, acquisti importanti o spese rimandate. In amore, invece, la seconda parte dell’anno potrebbe portare più chiarezza: alcune relazioni potranno rafforzarsi, altre chiederanno una decisione. Senza troppi giri di parole.

Gli altri segni e l’eclissi del 2 agosto: le date astrologiche da tenere d’occhio

La classifica con Leone, Sagittario e Vergine non vuol dire che gli altri segni resteranno a guardare. Secondo la lettura dei transiti, Toro e Capricorno potrebbero beneficiare dell’ingresso di Giove in Vergine nella seconda metà dell’anno, grazie a una combinazione considerata più stabile e produttiva.

Anche Ariete e Bilancia potranno attraversare fasi utili, pur con passaggi che richiederanno maggiore capacità di adattamento, soprattutto nelle relazioni e nelle scelte di lavoro. Tra le date da segnare c’è poi il 2 agosto 2027, giorno dell’eclissi totale di Sole nel segno del Leone, visibile dall’Italia in forma parziale. Dal punto di vista astronomico sarà uno degli eventi più attesi dell’anno; per l’astrologia, invece, l’eclissi viene letta spesso come un momento di passaggio, chiusura o ripartenza.

Resta il limite da ricordare: l’oroscopo 2027 è una lettura simbolica, non una previsione verificabile. Ma per chi segue lo zodiaco, il messaggio è chiaro: Leone avanti nella prima parte dell’anno, Vergine in rimonta da luglio, Sagittario pronto a muoversi. Il resto, come sempre, dipenderà anche dalle scelte di ciascuno.