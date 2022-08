Parlando di MacBook, dobbiamo fare una distinzione: ci sono persone che vogliono “tutelare” la bellezza dei notebook made-in-Cupertino, e altre che invece preferiscono personalizzarli con sticker o altro. A questo giro voglio rivolgermi ad entrambe le categorie, perché su Amazon c’è un accessorio davvero utile e di cui pochi conoscono l’esistenza: l’organizer.

Si tratta di un salva-spazio (adesivo e non), per avere sempre a portata di mano cavi, caricabatterie e altri accessori per il MacBook. Il primo è da posizionare sullo chassis del notebook, il secondo invece è da “indossare”. Entrambi costano solo 24,95 euro.

L’utilità di questo gadget è fuori discussione. Puoi portare con te tutto il necessario per il laptop (e non solo). Hai tutto lì, a portata di mano, non devi lanciarti in noiose ricerche nello zaino o in giro per casa. Cavo per la ricarica? C’è. Hub? C’è. iPhone? Sì, c’è spazio anche per quello.

Mani e tasche libere, sempre. E poi ha anche un suo perché dal punto di vista estetico. Quando non “ospita” altri accessori, questo gadget è molto sottile e aggiunge un tocco di colore ai MacBook di Apple.

Infine, non posso che segnalarti che questo alleato della quotidianità è incredibilmente versatile. Nasce per fare coppia con i notebbok, ma in realtà lo puoi usare anche sulla scrivania, per portare un po’ d’ordine lì dove invece regna il caso tra cavi, penne e chissà cos’altro. Una volta provato, non tornerai più indietro. Te lo assicuro.