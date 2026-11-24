In sostanza, prende i dati dei sensori di movimento già presenti negli auricolari Apple e li trasforma in comandi per spostare il puntatore su macOS. Non è una funzione ufficiale di Apple, almeno per ora. È un esperimento pubblicato su GitHub, ma racconta bene una tendenza: accessori nati per ascoltare musica o fare chiamate possono diventare anche piccoli strumenti di controllo. In questo caso, un paio di cuffie si comporta come una nuova interfaccia per il Mac.

L’idea di AirCursor è piuttosto semplice: leggere i dati dei sensori di movimento degli AirPods, quelli usati di solito per riconoscere l’orientamento o piccoli cenni del capo, e trasformarli in comandi comprensibili da macOS. Così, quando l’utente muove la testa, il software interpreta il gesto e lo traduce nello spostamento del puntatore sullo schermo.

Il progetto, disponibile su GitHub come applicazione open source, non richiede nuovi accessori né modifiche agli auricolari. Usa quello che gli AirPods già sanno fare. Ed è proprio questo l’aspetto più interessante: una tecnologia pensata per l’audio e per alcuni gesti di base viene riadattata a sistema di controllo. Un mouse, in pratica, senza avere un mouse in mano.

Secondo la descrizione del progetto ripresa da BGR, AirCursor funziona con dispositivi macOS e con AirPods compatibili dotati di sensori di movimento. Va detto chiaramente: non è una funzione ufficiale dell’ecosistema Apple. È un’app di terze parti, con tutto ciò che ne consegue: permessi da autorizzare, compatibilità da controllare, aggiornamenti da seguire.

Click, puntatore e gesture: cosa si può fare con testa e stelo degli auricolari

Una volta avviata, l’app consente di muovere il cursore del Mac girando la testa. Se l’utente guarda verso destra o verso sinistra, il puntatore si sposta nella stessa direzione. Il principio ricorda, in forma più semplice, alcuni sistemi di controllo assistivo già conosciuti. Qui però non servono telecamere o dispositivi dedicati: passano tutto dagli AirPods. I comandi non si limitano al movimento del puntatore. Un gesto della testa può mettere in pausa o far ripartire un contenuto, mentre il tocco sullo stelo degli auricolari serve per simulare il clic.

Un auricolare wireless usato come interfaccia per controllare il puntatore del Mac con movimenti della testa.

Un tap equivale al clic sinistro; un altro gesto può richiamare il clic destro, in base alla configurazione prevista dall’app. È una soluzione curiosa, certo, ma non solo una prova da sviluppatori. Per chi lavora al computer e vuole usare meno le mani in alcuni momenti — durante una presentazione, una lettura o la riproduzione di un video — un controllo del genere può avere senso. Non sostituisce il mouse in ogni situazione. Però apre una strada, usando un accessorio che molti hanno già in tasca.

Installazione e calibrazione: cosa serve prima di usarlo davvero

Per usare AirCursor bisogna scaricare l’app sul proprio Mac, installarla, concedere i permessi richiesti da macOS e collegare gli AirPods attraverso il launcher dell’applicazione. La procedura è abbastanza lineare, ma non proprio immediata per chi non è abituato a software distribuiti fuori dai canali più tradizionali. Prima dell’uso vero e proprio serve poi una fase di calibrazione.

L’utente deve eseguire alcuni movimenti di prova, così AirCursor può adattare la risposta del puntatore al modo in cui muove la testa. Solo dopo il sistema diventa più stabile. È lì che l’idea dell’app prende forma: controllare il computer quasi senza mani, senza impugnare un mouse. Resta però il punto dell’uso quotidiano. Un controllo basato sui movimenti del capo può essere comodo per azioni rapide, meno per lavori lunghi o di precisione, come grafica, editing o fogli di calcolo. Il valore del progetto, però, sta anche in questo: non promette di rimpiazzare ogni periferica, ma mostra un uso diverso degli auricolari wireless dentro l’ambiente macOS.

Da Airpointer a Mousepods, quando il mouse cambia forma

AirCursor non è l’unico progetto che immagina gli AirPods come mouse. Su GitHub ci sono anche soluzioni come Airpointer, che usa gli auricolari insieme alla custodia: l’utente inserisce gli AirPods nel case, lo ruota in verticale, lo punta verso lo schermo e tocca la parte frontale per fare clic. Una soluzione meno libera nei movimenti, ma comunque ingegnosa.

C’è poi Mousepods, un’altra applicazione open source basata su controlli di movimento simili, con uno sguardo anche oltre il mondo Apple. Secondo le informazioni disponibili, il progetto punta al supporto di sistemi come Linux e alcune sue distribuzioni. Gli sviluppatori stanno anche provando l’integrazione con altri dispositivi indossabili, dai Garmin smartwatch ad alcune cuffie wireless Sony delle serie WH e WF. Il filo comune è chiaro: trasformare oggetti già molto diffusi in strumenti di controllo per computer e dispositivi digitali.

Oggi sembra una nicchia per sviluppatori e appassionati. Domani potrebbe diventare una funzione integrata in cuffie, auricolari o wearable. Per ora resta un laboratorio aperto: codice condiviso, prove sul campo, qualche limite pratico e una domanda niente affatto banale. Se gli AirPods possono diventare un mouse, cos’altro può diventarlo?