Ora puoi trasformare il telefono in una PSP senza spendere un euro e giocare a quello che vuoi

Trasformare lo smartphone in una piccola console portatile oggi è molto più semplice di qualche anno fa e spesso non richiede nemmeno una spesa iniziale.

Tra emulatori maturi, telefoni sempre più potenti e controller economici, il retrogaming su mobile è diventato alla portata di molti utenti. Il punto importante resta usare solo giochi posseduti legalmente e capire quali limiti pratici aspettarsi prima di cominciare.

Cosa serve davvero: smartphone compatibili, emulatori e file di gioco legali

Per giocare ai titoli PSP su telefono servono tre cose, senza troppi giri di parole: uno smartphone compatibile, un emulatore PSP e file di gioco ottenuti legalmente, quindi da copie personali dei propri dischi o da backup consentiti dalle norme del Paese in cui ci si trova. Su Android il nome più conosciuto resta PPSSPP, progetto open source disponibile da anni e aggiornato con regolarità.

Su iOS, dopo l’apertura di Apple agli emulatori sull’App Store nel 2024, sono arrivate soluzioni più semplici anche per chi non vuole passare da procedure macchinose. Provando l’app su un Android di fascia media e su un iPhone recente, la prima configurazione porta via pochi minuti: si installa l’emulatore, si indica la cartella dei giochi, si sistema la grafica. Tutto qui, almeno in teoria.

Il punto delicato sono i file: scaricare ISO PSP da siti non autorizzati resta una violazione del copyright, anche se nei commenti sotto i video su YouTube si legge spesso che “lo fanno tutti”. Gli emulatori, di per sé, sono legali. Il problema nasce da come ci si procura i giochi.

Prestazioni e controlli: dove l’esperienza convince e dove resta scomoda

Sul piano tecnico, l’emulazione PSP oggi se la cava bene su molti telefoni. Racing, platform e picchiaduro leggeri girano spesso fluidi, con risoluzione più alta e filtri grafici che rendono l’immagine meno spigolosa rispetto allo schermo originale della console Sony. Con chip recenti, anche non per forza da top di gamma, si può arrivare a 2x o 3x di risoluzione interna senza grossi problemi.

I controlli, invece, sono un’altra storia. I comandi touch bastano per una prova veloce, magari in treno o sul divano, ma dopo venti minuti mostrano il limite: il pollice copre lo schermo, i tasti virtuali scivolano, alcune combo nei giochi d’azione non entrano come dovrebbero. Un piccolo controller Bluetooth cambia parecchio le cose, soprattutto quelli telescopici che fanno sembrare il telefono una vera console portatile.

Restano due aspetti pratici: la batteria cala in fretta e il telefono può scaldare, specie nelle sessioni più lunghe. “Con il pad sembra quasi una console vera, senza è più nostalgia che comodità”, ha raccontato un utente in un gruppo italiano dedicato al retrogaming. Detto semplice, ma difficile dargli torto.

Ne vale ancora la pena nel 2026: costi, alternative portatili e profilo dell’utente ideale

Dipende da cosa si cerca. Trasformare lo smartphone in una PSP gratis ha senso per chi possiede già i giochi, vuole rigiocarli ogni tanto e non ha voglia di comprare un dispositivo dedicato. Il costo può restare davvero a zero, se si accettano i controlli touch, oppure salire tra i 25 e i 60 euro per un controller decente.

Intanto il mercato si è riempito di alternative: console portatili Android, mini handheld per retrogaming, Steam Deck e dispositivi Windows più costosi, ma anche più versatili. Il telefono, però, ha un vantaggio semplice e pesante: è già in tasca. Non bisogna caricare un secondo apparecchio, né portarsi dietro altri cavi.

Per chi vuole riscoprire qualche classico PSP nei tempi morti, l’emulatore resta una strada pratica e pulita, purché usato con giochi ottenuti legalmente. Chi invece cerca tasti fisici, più autonomia e una libreria ordinata starà meglio con una portatile dedicata. Nel mezzo c’è l’utente ideale: curioso, un po’ nostalgico, disposto a perdere cinque minuti nelle impostazioni. Non molto di più.