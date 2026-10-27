Ora puoi rimuovere la pubblicità dal tuo smartphone con una semplice impostazione

Non serve installare nulla né mettere mano a procedure rischiose: basta intervenire su due impostazioni già presenti nel telefono. Il motivo è semplice: alcuni annunci passano da servizi preinstallati, attivi di serie sui dispositivi del gruppo cinese. La procedura, segnalata da Xataka Móvil e verificata sui menu più recenti, è piuttosto rapida. Ma va detto subito: non cancella ogni “raccomandazione” nelle app Xiaomi. Per ottenere un telefono più pulito, però, è un buon punto di partenza.

La presenza di annunci nei telefoni Xiaomi è da anni uno dei temi più discussi tra gli utenti Android. Il discorso riguarda soprattutto molti modelli Redmi e POCO, spesso venduti a prezzi competitivi e con un software pieno di funzioni. Con il passaggio da MIUI a HyperOS l’interfaccia è cambiata, alcuni menu hanno preso nomi diversi, ma la questione della pubblicità non è sparita.

Il punto centrale riguarda alcuni servizi di sistema che gestiscono contenuti promozionali e suggerimenti dentro l’interfaccia o nelle app preinstallate. Tra questi c’è msa, sigla associata di solito a MIUI System Ads. Non è un’app che si apre dalla schermata principale, e spesso l’utente nemmeno la nota. Eppure resta attiva in background e può contribuire alla comparsa di banner e notifiche pubblicitarie.

Secondo le indicazioni raccolte da Xataka Móvil, i passaggi sono molto simili sia sui telefoni aggiornati a HyperOS sia su quelli rimasti a MIUI 14. Qualche voce può cambiare a seconda della versione software o della regione. La sostanza, però, non cambia: bisogna togliere l’autorizzazione a msa e poi bloccarne le notifiche.

Disattivare il servizio msa dalle autorizzazioni di sistema

Il primo passaggio per limitare la pubblicità su Xiaomi parte dalle autorizzazioni di sistema. Bisogna aprire Impostazioni ed entrare nella sezione dedicata alla sicurezza. Su alcuni modelli si chiama “Impronte digitali, dati facciali e blocco schermo”, su altri “Password e sicurezza”. Da lì va cercata la voce “Autorizzazione e revoca”. Se non la si trova subito, conviene usare la barra di ricerca interna e digitare “revoca”.

Un tocco nelle impostazioni dello smartphone per disattivare autorizzazioni e notifiche legate alla pubblicità di sistema.

Una volta aperto l’elenco, bisogna individuare msa e disattivare l’interruttore accanto al nome del servizio. Il telefono mostrerà un avviso: a quel punto va scelta l’opzione “Revoca”. In alcuni casi il sistema impone qualche secondo di attesa prima di confermare, una piccola misura di sicurezza già vista in varie versioni della MIUI. Solo dopo quel passaggio la modifica viene applicata.

Questa operazione non rimuove componenti essenziali del telefono e, stando alle esperienze riportate dagli utenti, non crea problemi con chiamate, messaggi, fotocamera o app scaricate dal Play Store. Interviene però su uno dei canali usati per mostrare annunci nel sistema. Non è la soluzione definitiva, ma spesso è il primo intervento che fa davvero la differenza.

Bloccare le notifiche pubblicitarie gestite da msa

Il secondo passaggio riguarda le notifiche di msa. In alcune versioni software possono continuare a comparire anche dopo la revoca dell’autorizzazione. Per bloccarle bisogna tornare in Impostazioni, entrare in Applicazioni e poi in Gestisci applicazioni. Dai tre puntini in alto a destra va selezionata l’opzione “Mostra tutte le applicazioni” oppure, su alcuni modelli, “Vedi tutte le applicazioni”.

A quel punto diventano visibili anche i servizi di sistema. Bisogna cercare msa, aprire la relativa scheda, entrare in Notifiche e disattivare l’interruttore “Mostra notifiche”. È un passaggio veloce, ma serve a evitare che il servizio invii avvisi promozionali o messaggi non richiesti nella tendina delle notifiche.

Chi usa spesso le app preinstallate di Xiaomi — dal gestore file ai temi, fino agli strumenti di manutenzione — può notare la differenza dopo qualche ora. Meno banner, meno avvisi fuori posto, meno interruzioni durante l’uso normale del telefono. Non è una modifica drastica. Però si vede, soprattutto su dispositivi dove le raccomandazioni compaiono con una certa frequenza.

I limiti della procedura: app di sistema e raccomandazioni da disattivare a parte

La procedura su msa non va scambiata per un blocco totale della pubblicità su HyperOS o MIUI. Alcune app di sistema, come Sicurezza, Temi, Musica o altri servizi Xiaomi, possono continuare a mostrare raccomandazioni interne. In quei casi bisogna aprire la singola app, entrare nelle sue impostazioni e cercare voci come “Ricevi consigli”, “Raccomandazioni” o formule simili.

Al momento Xiaomi non offre un unico interruttore per spegnere tutti gli annunci in una volta sola. È questo il limite più evidente: l’utente deve intervenire in più punti, e i menu non sempre hanno lo stesso nome da un modello all’altro. Su un Redmi Note, per esempio, il percorso può essere leggermente diverso rispetto a un POCO o a uno Xiaomi di fascia alta aggiornato all’ultima versione di HyperOS.

Resta comunque una soluzione semplice per chi vuole rendere il telefono meno invadente senza usare app esterne e senza modifiche delicate al sistema. Servono pochi minuti e un po’ di attenzione nei menu. Non tutti gli annunci spariranno, ma per molti utenti disattivare msa e bloccarne le notifiche è già il passo decisivo per usare uno smartphone Xiaomi con meno distrazioni.