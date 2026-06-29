Ora puoi rendere tech qualsiasi dispositivo spendendo meno di 5 euro

La presa intelligente LSC Smart Connect è disponibile da Action a 4,99 euro fino al 30 giugno, con uno sconto del 28%. Si connette via Wi-Fi 2,4 GHz, supporta carichi fino a 3.680 watt, e consente il controllo remoto di qualunque dispositivo elettrico collegato tramite app.

L’aspetto esteriore è quello di una normale presa Schuko. All’interno ci sono un modulo radio, un relè per l’interruzione del circuito, un chip per la misurazione dei consumi e l’elettronica di gestione. Nessuna modifica all’impianto, nessun hub centrale, nessun abbonamento. Si inserisce nella presa esistente e dopo la configurazione Wi-Fi è operativa.

Il limite dei 3.680 watt corrisponde a 16 ampere a 230V — il massimo che una presa domestica standard può erogare in sicurezza. Lavatrice, lavastoviglie e forno superano spesso quella soglia: collegare dispositivi ad alto assorbimento a una presa smart economica non è consigliato. Il prodotto è pensato per lampade, ventilatori, piccoli elettrodomestici, caricatori, televisori.

Il monitoraggio dei consumi è la funzione più utile

La misurazione energetica in tempo reale è probabilmente la funzionalità con il valore pratico maggiore. L’app mostra il consumo istantaneo in watt e lo storico nel tempo, il che permette di identificare rapidamente quali dispositivi consumano di più anche in standby. Molti elettrodomestici in standby assorbono tra 1 e 5 watt in modo continuativo: su scala annua, con più dispositivi, il dato si accumula in modo significativo.

La programmazione oraria consente di impostare accensioni e spegnimenti automatici senza intervento fisico. Utile per simulare la presenza in casa durante le vacanze, per spegnere dispositivi in fasce orarie in cui l’energia costa di più, o semplicemente per non dimenticare qualcosa acceso.

LSC Smart Connect è il marchio smart home venduto in esclusiva da Action, catena olandese con circa 2.400 negozi in undici paesi. Il prezzo di 4,99 euro è ben al di sotto della fascia media — prese smart comparabili di brand più noti si trovano tra i 12 e i 25 euro — con conseguenze pratiche: l’assistenza post-vendita è limitata, gli aggiornamenti firmware non sempre continuativi, la compatibilità con Google Home o Amazon Alexa richiede verifica.

Il fatto che la presa funzioni solo sulla banda 2,4 GHz è un elemento da non ignorare in reti domestiche con router dual-band: alcuni router assegnano automaticamente i dispositivi alla banda ottimale, il che può impedire la connessione iniziale. Serve forzare manualmente il 2,4 GHz durante la configurazione. Le scorte nei punti vendita non vengono rifornite sistematicamente.