Ora puoi regolare gli Airpods, anche se hai le orecchie molto piccole

La comodità degli auricolari cambia molto da persona a persona, e chi ha orecchie piccole sa quanto possa essere difficile trovare una posizione davvero stabile.

Con gli AirPods, alcuni dettagli della forma e dell’inserimento possono influire sull’ascolto, soprattutto quando gli auricolari si spostano durante i movimenti quotidiani. Le indicazioni aggiornate da Apple riguardano modelli differenti e mostrano perché una soluzione adatta a qualcuno possa risultare scomoda per altri. Prima di cambiare dispositivo o acquistare accessori, vale la pena capire quali accorgimenti siano effettivamente disponibili.

Perché la tenuta nell’orecchio cambia bassi, cancellazione del rumore e stabilità

Una buona tenuta degli AirPods non serve solo a non farli cadere durante una corsa o mentre si cammina di fretta. Cambia anche il modo in cui si ascolta. Se l’auricolare è inserito bene, i bassi restano più pieni, entra meno rumore dall’esterno e la cancellazione attiva del rumore degli AirPods Pro lavora meglio.

Quando invece l’AirPod resta troppo fuori, o si sposta appena si parla, la differenza si sente subito: musica meno profonda, più fruscii attorno, continui aggiustamenti con le dita.

Apple distingue tra AirPods 5, senza gommini, e AirPods Pro 3, che invece hanno inserti intercambiabili. Non è quindi solo una questione di gusto o di prezzo. Per chi ha canali auricolari piccoli, la forma può fare davvero la differenza.

AirPods standard: rotazione, aggancio e limiti per chi ha canali auricolari piccoli

Con gli AirPods standard, quelli senza gommini in silicone, c’è poco da regolare. Apple consiglia di inserirli nell’orecchio e ruotare leggermente lo stelo verso il viso, finché non si trova una posizione più ferma. Un gesto semplice, quasi naturale. Ma non basta per tutti.

Chi ha orecchie molto piccole può non riuscire ad avere una presa sicura, soprattutto durante allenamenti, tragitti in metropolitana o telefonate lunghe. In questi casi possono aiutare accessori venduti da altri marchi, come i ganci per AirPods di KeyBudz e AhaStyle, pensati per avvolgere l’orecchio e tenere meglio l’auricolare.

I prezzi indicati nella guida stanno in genere tra 10 e 15 dollari. Sono però aggiunte da montare e togliere, non sempre comodissime. Per alcuni utenti, osserva Evans, passare agli AirPods Pro può essere una scelta più pratica.

AirPods Pro: scelta dei gommini, test di tenuta Apple e alternative in foam

Gli AirPods Pro lasciano più margine, grazie ai gommini intercambiabili. La prima generazione offre le misure S, M e L; la seconda aggiunge la XS; la terza arriva fino alla XXS, con XXS, XS, S, M e L. Di solito nella confezione sono già montati i gommini medi, ma Apple invita a provare più taglie. Anche diverse tra orecchio destro e sinistro, se serve.

Per cambiarli bisogna tirarli con decisione dal connettore, allinearli alla base ovale e premere finché non si sente lo scatto. C’è anche il test di tenuta Apple, chiamato Acoustic Seal Test sui modelli più recenti, disponibile dalle Impostazioni nella sezione degli AirPods: dopo un breve brano, il sistema dice se la tenuta è buona o se conviene cambiare misura.

Per chi non si trova bene con il silicone, esistono poi gommini in foam, venduti da marchi come Comply e Foam Masters a circa 25-30 dollari al set. La schiuma si comprime prima dell’inserimento e poi si espande con il calore del corpo. È spesso più comoda e avvolgente. Però va cambiata più spesso e deve essere compatibile con il proprio modello di AirPods Pro.