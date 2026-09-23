Ora puoi giocare gratis al gioco più atteso dell'anno con un piccolo trucco

Il punto è questo: costa pochi euro, ma non esiste una versione gratuita ufficiale. Si può giocare senza pagare? Non proprio. Meccha Chameleon non è un free-to-play, non ha una demo su Steam e non va scaricato da siti esterni. Ci sono però alcuni modi legali per spendere meno, o quasi nulla, senza finire in mezzo a truffe, cloni e file sospetti.

Meccha Chameleon è un videogioco multiplayer creato dagli indie giapponesi Lemorion_1224 e Haganeiro. È uscito su Steam il 9 giugno 2026 ed è poi arrivato su Nintendo Switch 2 il 9 settembre. L’idea è semplice, ed è anche il motivo per cui funziona così bene nei video brevi: alcuni giocatori, nei panni di piccoli personaggi bianchi, usano pennello e contagocce per colorarsi e confondersi con muri, oggetti e scenari. Gli altri devono trovarli prima che finisca il tempo.

Una sorta di nascondino digitale, veloce, caotico, spesso buffo. Non a caso, nelle ultime settimane, le clip con personaggi immobili contro una parete o nascosti accanto a una cassa sono diventate molto frequenti sui social. Secondo i dati diffusi dagli sviluppatori e ripresi dalla community, il gioco avrebbe superato i 20 milioni di copie già a metà agosto: un risultato raro per un progetto realizzato, stando alle informazioni disponibili, in circa due mesi. Il successo nasce da lì: partite corte, regole chiare, situazioni imprevedibili e un prezzo basso.

Prezzo ufficiale, sconti e metodi legali per provarlo quasi gratis

Il nodo, però, resta il prezzo. Meccha Chameleon costa 5,99 dollari su Steam nella versione PC e, finita la promozione di lancio, ha lo stesso prezzo anche su Nintendo Switch 2. Al debutto, sia su PC sia su console Nintendo, era stato venduto con uno sconto del 20%, a 4,79 dollari. Poco, sì. Gratis, no. Chi cerca un modo per giocare senza pagare deve quindi fare attenzione.

Una scena di gioco tipo nascondino su PC, con accessori sulla scrivania che richiamano attenzione a download e sicurezza online.

Una possibilità legale è Steam Families: se una persona del gruppo famiglia possiede già il gioco, un altro utente può avviarlo dal proprio account. C’è però un limite importante: due persone non possono usare nello stesso momento la stessa copia su dispositivi diversi. C’è poi GeForce NOW, utile per chi ha un Mac o un PC poco potente. Il piano gratuito permette sessioni di un’ora, con code e pubblicità, ma il gioco va comunque comprato su Steam.

Non è quindi un accesso gratuito a Meccha Chameleon. Resta infine il rimborso Steam, possibile entro 14 giorni dall’acquisto e solo se si resta sotto le due ore di gioco. È una tutela per provarlo, non una scorciatoia per non pagare. “Se non vi convince, chiedete il rimborso nei limiti previsti”, ripetono spesso gli utenti più esperti nelle discussioni della community. Ed è il consiglio più sensato.

Download falsi, cloni e mappe infette: i rischi da evitare

Il successo di Meccha Chameleon ha attirato anche siti poco affidabili, pagine con presunti download gratis, versioni browser non ufficiali e cloni con nomi simili. È qui che si rischia davvero. Le versioni sicure restano quelle distribuite da Steam e dal Nintendo eShop. Tutto il resto va controllato con grande prudenza, soprattutto se vengono richiesti dati personali, accessi a Discord o installazioni esterne.

Il caso più delicato, segnalato tra il 23 e il 28 luglio, ha riguardato due mappe dello Steam Workshop, chiamate Laser Tag Neon e Chroma Grid Arena. Sono state poi rimosse perché contenevano un trojan di accesso remoto capace di infettare i PC degli utenti che le caricavano in partita. Nello stesso periodo, secondo quanto ricostruito dalla community, sarebbe stato violato anche il server Discord ufficiale.

Gli sviluppatori hanno poi chiuso la falla con l’aggiornamento 3.1.0, precisando che il gioco base non risultava coinvolto. La regola, alla fine, è semplice: tenere il client aggiornato, non installare mappe di autori sconosciuti, ignorare istruzioni ricevute in chat e diffidare da chi promette crediti, skin o accessi gratuiti. Poche mosse, ma possono evitare guai seri.

Modalità di gioco, lobby e crossplay: come iniziare in sicurezza

Per giocare a Meccha Chameleon su PC servono almeno Windows 10 a 64 bit, un processore Intel Core i5 e una scheda video compatibile con DirectX 11 o 12. Dal menu multiplayer si può creare una stanza con Create Server, scegliendo nome, eventuale password e tag, oppure entrare in una partita già aperta tramite Search Server o Search Public Servers. Per invitare amici su Steam basta aprire la Friends List dal menu principale. Le lobby consigliate vanno da 2 a 10 giocatori, anche se su PC il limite massimo arriva a 24.

Le modalità principali sono Basic, dove chi viene scoperto è eliminato, Infection, in cui il giocatore trovato diventa cacciatore, e Double, con tutti prima nascosti e poi impegnati nella caccia. Un aggiornamento recente ha aggiunto anche Reverse Chicken Race. Su Nintendo Switch 2, invece, il gioco si compra dal Nintendo eShop e supporta il crossplay con Steam, quindi utenti console e PC possono giocare insieme.

Con l’aggiornamento 4.1.1 del 15 settembre è arrivata anche la pittura tramite touchscreen, mentre il Joy-Con può essere usato in modalità mouse. C’è solo un limite da tenere presente: su Switch 2 le lobby arrivano a un massimo di 10 giocatori. Per il resto, la strada migliore resta quella ufficiale. Costa poco e, soprattutto, evita molti problemi.