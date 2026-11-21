Su WhatsApp è possibile creare un’immagine profilo ispirata allo stile grafico di GTA 6, usando Meta AI e partendo da una propria fotografia.

La funzione, disponibile in modo graduale e non necessariamente su tutti gli account, consente di sperimentare un ritratto illustrato con colori vivaci e atmosfere che ricordano Vice City. Per ottenere un risultato convincente servono una foto nitida e istruzioni precise da inviare all’assistente. Una volta salvata, l’immagine può diventare la nuova foto profilo WhatsApp, senza ricorrere per forza a strumenti esterni a pagamento.

Meta AI su WhatsApp: da dove si comincia

Il primo passo è semplice: controllare che WhatsApp sia aggiornato all’ultima versione disponibile su Android o iPhone. Le funzioni di Meta AI, infatti, non compaiono per tutti nello stesso momento e possono arrivare un po’ alla volta. Nella schermata principale delle chat bisogna cercare l’icona ad anello, di solito blu e viola, nella barra di ricerca o nella parte bassa dell’app.

In alternativa, si può aprire una nuova conversazione e selezionare Meta AI come fosse un normale contatto. Da lì si parte. Il vantaggio, come spiegano le guide tecniche circolate nelle ultime ore, è che l’immagine viene creata nello stesso spazio in cui poi potrà essere scelta come nuova immagine del profilo WhatsApp, senza troppi passaggi.

Foto e prompt: così si ottiene l’effetto Rockstar

Per un risultato convincente, la foto di partenza fa la differenza. Serve un ritratto nitido, con il volto ben visibile, luce frontale e uno sfondo senza troppi elementi di disturbo. Se l’immagine è scura, mossa o ripresa dall’alto, l’intelligenza artificiale può ricostruire il viso in modo poco fedele.

Scelta la foto, va allegata nella chat con Meta AI usando l’icona della graffetta o della fotocamera. Poi serve una richiesta chiara. Un esempio utile è: “Usa la foto allegata come riferimento e trasforma la persona in un personaggio del videogioco GTA 6. Utilizza lo stile artistico classico delle schermate di caricamento di Rockstar Games: illustrazione digitale 2D, ombreggiatura morbida da fumetto, colori vivaci ad alto contrasto e tratti definiti. L’ambiente deve richiamare Vice City / Miami, con luce del tramonto, toni neon rosa, viola e ciano, e uno sfondo sfocato con palme. Mantieni riconoscibili i tratti facciali della foto originale”.

Non serve molto altro: poche righe, ma precise.

Ultimi ritocchi e nuova immagine profilo

Dopo l’invio, Meta AI lavora sulla richiesta e di solito restituisce una versione illustrata in pochi secondi. Tempi e qualità, però, possono cambiare in base al telefono, alla connessione e alla disponibilità della funzione. Se il risultato non convince, si può correggere tutto nella stessa chat con comandi diretti: “scurisci i capelli”, “togli gli occhiali”, “rendi lo sfondo più neon” oppure “mantieni meglio il volto”.

Quando l’immagine in stile Rockstar Games è pronta, basta salvarla nella galleria del telefono. Poi si entra nelle Impostazioni di WhatsApp, si tocca la foto profilo attuale e la si sostituisce con la nuova illustrazione.

Restano valide anche alternative come Midjourney o Stable Diffusion, più indicate per chi vuole maggiore controllo sul risultato grafico. Per la maggior parte degli utenti, però, la via più rapida resta quella dentro WhatsApp. Meglio comunque usare foto proprie e fare attenzione alle immagini personali caricate nei servizi di IA generativa.