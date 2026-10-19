Ora puoi attivare la modalità Halloween su WhatsApp

Va chiarito subito: non esiste una funzione unica, né un aggiornamento pensato solo per Halloween. Il cosiddetto “modo Halloween” nasce mettendo insieme strumenti già presenti nell’app di Meta. Facile, sì. Ma meglio sapere dove mettere le mani.
Su WhatsApp oggi non c’è un tasto ufficiale chiamato “modo Halloween” che cambi l’interfaccia in un solo tocco. La personalizzazione passa da più opzioni: foto profilo, nome dell’account, sfondi delle chat, temi, colori e, dove disponibile, strumenti collegati a Meta AI.
Prima di iniziare, conviene aggiornare l’app dallo store ufficiale del telefono, quindi Google Play Store o App Store. Il motivo è semplice: i menu possono cambiare leggermente da una versione all’altra. Su alcuni dispositivi certe voci si trovano nella sezione “Chat”, su altri dentro le informazioni del singolo contatto o del gruppo. Differenze piccole, ma quando si cerca un’impostazione fanno la differenza.
Il punto è evitare scorciatoie inutili e rischiose. Non servono versioni modificate di WhatsApp, file scaricati da siti sconosciuti o applicazioni che promettono temi “segreti”. Oltre a non essere necessarie, possono mettere a rischio privacy, backup e accesso all’account.
Foto profilo e nome account: cosa vedono davvero i contatti
Il primo passo è la foto profilo WhatsApp, la modifica più immediata per dare un tocco di Halloween all’account. Basta aprire l’app, entrare in Impostazioni e toccare il proprio nome o l’immagine del profilo. Da lì si può scegliere una foto dalla galleria, scattarne una nuova oppure usare un avatar, se la funzione è disponibile sul dispositivo.
Le idee non mancano: un travestimento, una zucca illuminata, un fantasma, un’illustrazione cupa o un’immagine creata con un editor grafico. Qualcuno cambia anche il nome visibile, magari aggiungendo un’emoji, una battuta o un riferimento temporaneo alla festa. Tutto molto semplice.
Un minimo di attenzione, però, serve. Soprattutto per chi usa WhatsApp anche per lavoro, scuola o gruppi familiari. Il nome account e la foto possono essere visibili ai contatti, in base alle impostazioni di privacy scelte. Una battuta può andare benissimo con gli amici. In una chat professionale, magari alle 9 del mattino, un po’ meno.
Sfondi e colori delle chat: Halloween sì, ma i messaggi devono restare leggibili
La parte più evidente del modo Halloween su WhatsApp riguarda gli sfondi delle conversazioni. Per cambiarli, si apre una chat, si entra nelle informazioni del contatto o nel menu delle opzioni e si cerca la voce dedicata a sfondo, tema o aspetto della conversazione. A quel punto si può scegliere un’immagine dalla galleria, sistemarne la posizione e confermare.
Le immagini più usate sono quelle con zucche, candele, boschi scuri, lune piene, case abbandonate o piccoli dettagli legati alla notte del 31 ottobre. Meglio però non esagerare. Uno sfondo troppo pieno, troppo scuro o con poco contrasto può rendere più faticosa la lettura di messaggi, link, documenti e note vocali. All’inizio sembra d’effetto. Dopo pochi minuti può stancare.
Nelle versioni più recenti, WhatsApp permette anche di cambiare i colori delle chat o scegliere temi diversi, magari con toni arancioni, viola, neri o verde scuro. Su alcuni telefoni la modifica riguarda solo la conversazione aperta; su altri può essere estesa in modo più ampio. In ogni caso resta una scelta estetica: non cambia i messaggi, non modifica i contatti e non tocca la crittografia delle chat.
Meta AI e sicurezza: immagini a tema, funzioni non per tutti e dati da proteggere
Dove disponibile, Meta AI su WhatsApp può aiutare a creare immagini a tema Halloween da usare come sfondo, illustrazione o contenuto da inviare agli amici. Una richiesta semplice, per esempio “una zucca illuminata davanti a una vecchia casa, stile illustrazione notturna”, può generare un’immagine in linea con la festa senza passare da siti o app esterne.
Non tutti, però, trovano le stesse funzioni. L’accesso a Meta AI, ai temi creati automaticamente o agli sfondi per videochiamate dipende dalla regione, dalla versione dell’app e dal dispositivo usato. Se una voce non compare nel menu, non significa per forza che ci sia un problema con l’account. Può semplicemente non essere ancora attiva.
Resta fondamentale la sicurezza dei dati. Quando si usano strumenti di intelligenza artificiale, è meglio non inserire numeri di telefono, indirizzi, dati sanitari, documenti, fotografie di altre persone senza consenso o informazioni che possano identificare minori. Personalizzare WhatsApp per Halloween può essere un gioco leggero. Proteggere la propria privacy, invece, no.