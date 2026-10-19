Ora puoi attivare la modalità Halloween su WhatsApp

Con l’arrivo di ottobre e della festa di Halloween, anche WhatsApp può cambiare faccia. Su Android e iPhone si possono personalizzare profilo e chat con immagini, colori, sfondi e sticker a tema, senza scaricare app esterne e senza toccare le impostazioni di sicurezza dell’account.

Con l’arrivo di ottobre e della festa di Halloween, anche WhatsApp può cambiare faccia. Su Android e iPhone si possono personalizzare profilo e chat con immagini, colori, sfondi e sticker a tema, senza scaricare app esterne e senza toccare le impostazioni di sicurezza dell’account.